Бившият прессекретар на украинския президент Юлия Мендел определи Володимир Зеленски като най-голямото препятствие пред мира. В интервю за американския журналист Тъкър Карлсън тя го обвини в редовна употреба на наркотици, авторитаризъм и прикриване на корупционни схеми, предава Евроком.

Мендел заемаше поста от 2019 до 2021 г. Според нея украинският лидер е непоследователен и крие истинското си лице зад актьорска игра.

Тя заяви, че по време на преговорите в Истанбул през 2022 г. Зеленски е бил готов да отстъпи територии за прекратяване на огъня. Мендел определи като противоречив настоящия му публичен отказ да предаде Донбас.

Бившата говорителка посочи, че при частен разговор с Владимир Путин през 2019 г. Зеленски е обещал страната да не влиза в алианса. Темата за отказ от НАТО срещу гаранции за сигурност остава част от дипломатическите усилия, заедно с опитите за лична среща между двамата държавни глави.

Мендел обвини президента в системна употреба на забранени вещества. Тя отбеляза, че преди интервюта той се е затварял за 15 минути в тоалетната, след което се е връщал зареден с енергия. По думите ѝ тестът му за наркотици от предизборната кампания през 2019 г. е бил фалшифициран в клиника на негов познат.

В интервюто тя описа Зеленски като човек без контрол над емоциите си, за когото хората са разходен материал. Мендел добави, че той е изисквал мащабна пропаганда от стотици инфлуенсъри за поддържане на рейтинга си. Тя допълни, че държавният глава неведнъж е споделял виждането си, че диктатурата е норма в Украйна.

Офисът на украинския президент отхвърли твърденията за готовност за отстъпване на Донбас. От институцията заявиха, че Мендел не е имала достъп до дипломатическите решения на най-високо ниво. Самата тя по-рано отрече разпространяваните слухове за интимна връзка със Зеленски по време на мандата си.

