МенторМейт включва Data Engineering и Cloud & DevOps в програмата на MentorMate DevCamp

Американската компания за разработка на специализиран софтуер МенторМейт организира шестото издание на обучителната си програма за млади софтуерни специалисти . Участниците ще могат да изберат едно от следните три направления: Data Engineering, Cloud & DevOps и Automation QA.

MentorMate DevCamp е четиримесечно обучение, с включена заплата, създадено за студенти и хора с интерес към сферата на софтуерните технологии. Програмата включва лекционна част, индивидуални задачи и работа по реални клиентски проекти. През целия период на MentorMate DevCamp участниците получават подкрепа и насоки от топ експертите на МенторМейт , които влизат и в ролята на техни индивидуални ментори.

Докато развиват своите умения, участниците започват работа и по реални проекти на пълен работен ден, което им помага да трупат ценен практически опит. Това им дава възможност да се потопят в културата на компанията, която цени проактивността, гъвкавостта и високите резултати в работата. След успешно представяне в MentorMate DevCamp най-добрите от тях получават предложение за работа в компанията и имат възможност да продължат професионалното си развитие като Data Engineer, Automation QA или Cloud & DevOps Engineer.

“DevCamp е инвестиция в подготовката на следващото поколение IT таланти и да допринесем за индустрията. Програмата е начин да помогнем на млади таланти да станат отлични софтуерни специалисти, като това е нашият принос към IT общността като цяло. Стремим се да дадем шанс на най-добрите да се докоснат до работа по реален проект на клиент.”, споделя Красимир Николов, VP of Technology в МенторМейт.

Препоръчително е кандидатите за програмата да имат известен опит в софтуерната разработка. От тях се очаква да имат както базови познания по поне един програмен език и добро разбиране на алгоритми, така и аналитични умения. Кандидатите следва също да имат добри комуникационни умения, способност за работа в екип и отлични познания по английски език.

Кандидатстването за DevCamp е отворено до 17 юни 2022 година. Всички кандидатствали ще получат задача, която трябва да изпълнят в рамките на пет дни след кандидатстването. Тези, които решат успешно задачата, ще бъдат поканени на онлайн интервю, проведено на английски език. Най-добрите ще имат възможността да станат част от програмата, която стартира на 4 юли.

За МенторМейт:

МенторМейт е една от най-големите компании за разработка на софтуер в България, с офиси в Минеаполис, Гьотеборг, София, Пловдив, Велико Търново, Варна, Русе и специалисти, които работят дистанционно от различни точки на света. Компанията предлага кариерни възможности в различни софтуерни направления - от разработка и тестване, до дизайн и архитектура на разнообразни ентърпрайз решения, правещи живота на милиони хора по цял свят по-добър. Всички свободни позиции в компанията са отворени за дистанционен, офис или хибриден модел на работа. Компанията е ориентирана към хората със своите възможности за професионално развитие, гъвкав модел на работа и култура, базирана на автентичност, взаимопомощ и уважение. Научете повече на mentormate.com

За MentorMate DevCamp:

DevCamp е 4-месечна обучителна програма за софтуерни технологии, предназначена за млади таланти, готови да стартират своята кариера в сферата на софтуерната разработка. Участниците имат възможността да развият своите технически умения и да натрупат практически опит в работата по реални проекти, докато получават финансово възнаграждение.

