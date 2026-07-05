Милионен залог за падането на Путин от власт разтърси прогнозен пазар в интернет

Булфото

Впечатляващ с мащабите и дързостта си залог в платформата за прогнозни пазари Полимаркет привлече вниманието на международната общественост и регулаторните органи, след като анонимен потребител с псевдоним „ZnotluvuiSamez“ вложи значителни финансови средства в събития, свързани с геополитическия конфликт между Русия и Украйна.

Информацията за активността на потребителя, чиято профилна снимка е с украинското знаме, бе разкрита първоначално от американската медийна компания Ен Би Си Нюз, предаде БГНЕС.

Най-крупната инвестиция на анонимния участник възлиза на 357 000 евро. Залогът е направен с предположението, че Владимир Путин няма да заема поста президент на Руската федерация до 31 декември 2026 година. Част от тази сума, възлизаща на 43 800 е била ангажирана съвсем наскоро. Това позициониране открито противоречи на пазарните тенденции, които оценяват вероятността за подобен сценарий на едва 12 на сто, особено предвид факта, че следващите президентски избори в Русия са насрочени за 2030 година. В случай че прогнозата се сбъдне, залагащият може да спечели около 2.2 милиона евро. Профилът включва и друг високорисков залог на стойност 53 000 евро, обвързан с възвръщането на полуостров Крим от страна на Украйна преди края на настоящата година – събитие, чиято пазарна вероятност също се изчислява на едва 12 на сто.

Самоличността на пазарния играч остава загадка, като е известно единствено, че той се е присъединил към платформата Полимаркет през април тази година. Акаунтът му е свързан с профил в социалната мрежа Х, където се съдържат скорошни публикации с екранни снимки на неговите залози, придружени от обидни квалификации по адрес на руския държавен глава.

Случаят съвпада с предприемането на сериозни мерки от страна на американските власти за затягане на регулациите върху този вид пазари за прогнози. През юни месец тази година Комисията за търговия със стокови фючърси в Съединените американски щати предложи нови правила, насочени към забрана на залози, които противоречат на обществения интерес или са изложени на риск от манипулация чрез използване на вътрешна информация. Очаква се новите ограничения да засегнат пазарите, обвързани с военни конфликти, терористични актове или атентати, въпреки че все още липсва категорично потвърждение дали този специфичен вид политически хазарт ще бъде директно санкциониран.

Нарастващите рискове от злоупотреби в сектора се илюстрират от няколко скорошни инцидента. През април американски военнослужещ от специалните части бе обвинен в използването на класифицирана информация, благодарение на която е спечелил над 400 000 долара в Полимаркет, залагайки на тайна операция срещу венецуелския президент Николас Мадуро. В друг аналогичен случай конкурентната платформа Калши блокира профилите на трима политически кандидати, които са залагали на изхода от собствените си предизборни кампании, което подчертава сериозните рискове от конфликт на интереси и пазарни манипулации в тази бързо развиваща се индустрия.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!