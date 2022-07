Мистерия с Велислава Дърева и "Пол Кристи от Колумбийския университет"

Кадър Юлиан Попов

Имам един въпрос към скъпите ми медии, особено националните, БНТ, БНР и БТА, които получават пари от данъкоплатеца. Каква точно ви е работата ако не преследвате фалшиви новини и не ги опровергавате, пише Юлиан Попов.

Бившият министър на околната среда и водите Юлиан Попов, който е писател и журналист изрази възмущението си относно лекотата, с която се разпространяват фалшивите новини в България. При това в разпространението участват реални български журналисти. Той е сред създателите на частния Нов български университет и негов пръв изпълнителен директор. Юлиан Попов създава първия български блог за актуални политически публикации.

Ето какво пише той:

„Попадала ли ви е статията на Велислава Дърева "Няма битка за Украйна. Има война срещу Русия."? Няма как да не ви е попадала. Тя е навсякъде! Десетки "медии" са я публикували, а сума хора във Фейсбук я споделят постоянно. Като казвам "сума", има предвид десетки хиляди. Наистина десетки хиляди. Или стотици. Дали това са хора или роботи, няма как да знам, вероятно и двете, но в неясно съотношение.

Статията се основава на анализ не на кой да е, а на "Пол Кристи, изпълнителен директор на Института за глобални перспективи на Колумбийския университет и преди всичко“, на вътрешна информация, споделена от неназован висш „служител на Агенцията за национална сигурност" на САЩ (АНС). Тоест аргументите са и академични, и държавнически, и секретни. Пол Кристи дава интервю на известния немски седмичник "European Economic Journal" в редакцията в Бремен. В това интервю той и висшият служител на АНС обясняват как войната в Украйна няма нищо общо с Украйна, а е предизвикана от САЩ, за да раздели Европа и Русия, да спре огромния търговски обмен между тях и да го изземе за себе си. Това е начин, по който САЩ смята да се справи с огромния си външен дълг.

Дърева много коректно предава думите и концепциите на Пол Кристи и добавя малко данни за външния дълг на САЩ - все пак и тя трябва да има малко аналитичен принос към случая. „Как изглеждат 17 трилиона? Ето така: 17 000 000 000 000 (1 трилион е равен на хиляда милиарда). Задълженията на САЩ растат с $3,5 млрд. на ден. Всеки американец лично дължи по $148 хил. на държавите-кредиторки.“ Обяснва Дърева на по-разбираем език иначе експертния анализ на Пол Кристи. В крайна сметка Колумбийският университет е в световния елит и онова, което излиза оттам е добре да бъде обяснено на по-обикновените хора с по-прости думи. Дърева е насреща, да изпълни мисията да преведе на милионите ФБ читатели геополитическите прозрения на световния елит, както и вътрешната информация, изтекла от Агенцията за национална сигурност на САЩ от „висш служител“.

Тази история е прочетена от стотици хиляди българи.

Търсете с Гугъл малко по-настоятелно и ще видите хилядите профили, десетките хиляди споделяния десетките медии, които са публикували статията и които продължават да я въртят. Непрестанно. Антени, Свободно слово, ОНовини, Skandalno. net, и кой ли още не разпространяват анализа на Пол Кристи, изпълнителен директор на Института за глобални перспективи на Колумбийския университет и на неназования висш „служител на Агенцията за национална сигурност" на САЩ пред European Economic Journal. Стотици хиляди хора вярват на триумвирата Дърева-Колумбийски Университет-АНС. Бетонирани аргументи, безспорна истина!

Само дето в Колумбийският университет Института за глобални перспективи няма. Такъв институт въобще няма. Съответно Пол Кристи не му е директор. Пол Кристи въобще не съществува.

Поне не в Колумбийския университет или където и да било из средите на политическите науки. А European Economic Journal в Бремен? Няма такова списание, нито в Бремен, нито извън Бремен. Няма. Напълно фалшиви, измислени, фейк хибридни приказки. Лъжи. Режисирана пропаганда, за много повече от 4 000 според мен. Цялата история е напълно измислена. Единственото, което не може да не се признае на истинските автори на цялата манипулация е аналогията с животинските мошеничества на Бременските музиканти.

„Оригиналният“ английски текст на интервюто с Пол Кристи и висшият служител на АНС все пак съществува. Публикуван е на едно единствено място. Но не в European Economic Journal. Който не съществува. А в Darik.News English! Това е източникът. Darik.News. За да си вържат гащите, и да не бъдат съдени, защото за подобно нещо могат да бъдат съдени, Darik.News правят накрая на статията уговорката: „This text was published in the summer of 2014 in our news agencies. There is no definite proof of the identity and position of the author named.“ Или, казано на български, такова нещо няма, измислихме си го, или ни го измислиха, за да може Дърева да се позове на тотално измислена история, с която да убеждава стотици хиляди читатели, че Русия няма нищо общо с войната в Украйна и че тази война е режисирана във Вашингтон.

Знам, много от споделящите „Няма битка за Украйна. Има война срещу Русия!“ ще кажат „какво като Пол Кристи е измислен, да не би това, което казва да не е вярно“. С такива хора е трудно да се спори.

Накрая имам един въпрос към скъпите ми медии, особено националните, БНТ, БНР и БТА, които получават пари от данъкоплатеца. Каква точно ви е работата ако не преследвате фалшиви новини и не ги опровергавате, особено когато те се разпространяват от видни имена в българската журналистика в тиражи и популярност, за каквито вие може само да мечтаете? Или това е като съседа, който пребива жена си, не е наша работа, не се месим в семейни неща?

Подарявам тази история заедно с всичките линкове (ще пусна някои в коментари) на всички медии, които имат някакво отношение към нормалната журналистика. Публикувайте, разследвайте, ползвайте. Само свършете малко работа в помитането на собствения ви медиен двор.

PS След като написах горното, открих. че Пол Кристи е популярен герой в руските медии. Никита Михалков цитира неговото интервю, за да обясни каква е работата с Украйна. В руските медии през 2014, веднага след анексирането на Крим, широко се разпространява интервюто на Пол Кристи (линк в коментари). Интерсното е, че Darik.News публикува статия на английски (!) и казва, че тази история е била публикувана през 2014 година в "нашите информационни агнеции". Нашите? На практика става дума за обширна информационна операция в Русия и в България, едни автори, едни режисьори. Надявам се медиите да поровят повече.

PPS Darik. News няма нищо общо с Darik. news и Дарик радио“.



Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

За реклама в "Петел" на цена от 50 лева на ПР публикация пишете на info@petel.bg