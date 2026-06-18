Млада жена от Монтана изчезна безследно

Снимка МВР

Млада жена от Монтана е в неизвестност вече втори ден.

34-годишната Деница Методиева е изчезнала в сряда. Съпругът ѝ първо разпространил нейни снимки в социалната мрежа, а след това отишъл и подал сигнал в полицията, пише агенция BulNews.

По първоначални данни тя работи в областния център, но живее в монтанското село Якимово. Към момента все още няма информация за това, къде може да се намира жената.

Не ясно и какво е довело до това тя да изчезне.

Близките й обаче призовават за помощ. Ако някой я види или чуе нещо свързано с нея, нека се обади в полицията или посети най-близкия клон на Районното управление.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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