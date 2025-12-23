Много притеснителни новини за Монблан

снимка: Пиксабей

Най-високият връх в Европа – Монблан, постепенно намалява своята височина в резултат на топенето на ледниците. Това сочат резултатите от ново съвместно италианско-френско проучване, представено по повод Международната година на защита на ледниците.

Към момента връх Монблан се издига на 4807,3 метра над морското равнище. Съвременните и изключително прецизни методи за измерване обаче разкриват възможна дългосрочна тенденция към понижаване на тази височина.

Проучването е осъществено от фондация "Курмайор планина" в партньорство с университета "Савоа Монблан", като обединява експертизата на италиански и френски учени.

За да определят точно най-високата точка на планината и дебелината на ледената покривка, учените са използвали дронове, дистанционно наблюдение и георадар.

Данните показват, че дебелината на леда под повърхността варира между 20 и 25 метра, предава megavselena.bg.

Според Фабрицио Тройло, координатор на изследването, резултатите сочат, че през последните години може да е започнал постепенен и траен процес на намаляване на надморската височина на върха.

Редактор "Екип на Петел"

