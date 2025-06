На 22 юни е родена Мерил Стрийп

снимка: Jack Mitchell, Уикипедия

Мери Луиз „Мерил“ Стрийп (на английски: Meryl Streep, родена Mary Louise Streep) е американска актриса, работеща в киното, театъра и телевизията. Считана е за най-великата жива актриса и една от най-великите на всички времена.

Носителка е на множество отличия през цялата си кариера, обхващаща повече от четири десетилетия, включително рекордните 21 номинации за „Оскар“, спечелвайки три, и рекордните 33 номинации за „Златен глобус“, спечелвайки осем, както и 2 награди Еми и 2 награди на БАФТА. Тя има най-много номинации за „Оскар“ и за „Златен глобус“ от всички актриси и актьори в историята.

Стрийп прави своя сценичен дебют през 1975 г. в Trelawny of the Wells и през 1976 г. е номинирана за наградата „Тони“ за играта си в пиесите 27 Wagons Full of Cotton и A Memory of Two Mondays.

През 1977 г. прави своя дебют в игрален филм в „Джулия“. Печели първата си награда „Еми в праймтайма“ през 1978 г. за минисериала „Холокост“ и получава първата си номинация за „Оскар“ за „Ловецът на елени“ същата година. Печели „„Оскар“ за най-добра поддържаща женска роля за ролята на проблемна съпруга в „Крамър срещу Крамър“ (1979), последвана от „„Оскар“ за най-добра женска роля за ролята на оцеляла от Холокоста в „Изборът на Софи“ (1982).

Тя продължава да печели награди и признание от критиците за филмовата си работа през 80-те и 90-те години. Търговският успех варира, като „Далеч от Африка“ (1985), „Смъртта ѝ прилича“ (1992) и „Мостовете на Медисън“ (1995) са най-финансово успешни през този период.

Стрийп възвръща славата си през следващите десетилетия с водещи роли в „Адаптация.“, „Часовете“ (и двата от 2002 г.), „Дяволът носи Прада“ (2006), „Съмнения“, „Mamma Mia!“ (и двата от 2008 г.), „Джули и Джулия“, „Не е лесно“ (и двата от 2009 г.), „Вдън горите“ (2014), „Вестник на властта“ (2017) и „Малки жени“ (2019), и печели третия си „Оскар“ за ролята си на Маргарет Тачър в „Желязната лейди“ (2011). Нейните телевизионни роли включват минисериала „Ангели в Америка“ (2003), за който получава втората си награда „Еми в праймтайма“, „Големи малки лъжи“ (2019) на Хоум Бокс Офис и „Убийства в сградата“ (2023) на Хулу.

Стрийп е носителка на много почетни награди, включително Наградата на AFI за цялостна кариера през 2004 г., Гала трибют от Филмовото общество на Линкълн център през 2008 г. и Наградата на Кенеди център през 2011 г. за нейния принос към американската култура чрез сценичните изкуства. Президентът Барак Обама я награждава с Националния медал на изкуствата през 2010 г. и с Президентския медал на свободата през 2014 г.

През 2003 г. френското правителство я прави командир на Ордена на изкуствата и литературата.

Тя получава наградата „Златен глобус“ на името на Сесил Б. Демил през 2017 г. Получава и звезда на Холивудската алея на славата през 1998 г.

Родена е в Съмит, Ню Джърси в семейството на художничката Мери Уолф Уилкинсън Стрийп (1915 – 2001) и директор на фармацевтична фирма Хари Уилям Стрийп младши (1910 – 2003).

Има двама по-малки братя – Хари Уилям Стрийп III и Дана Дейвид Стрийп, и двамата актьори.

Баща ѝ е от немски и швейцарски произход; родословието му се проследява до Лофенау, откъдето прапрадядото на Стрийп, Готфрид Щриб, имигрира в Съединените щати и където един от нейните предци е кмет (фамилията по-късно е променена на „Стрийп“).

Друга линия от семейството на баща ѝ е от Гисвил – швейцарско градче в кантон Обвалден. Майка ѝ има английски, немски и ирландски произход.

Някои от предците на Стрийп по майчина линия са живели в Пенсилвания и Роуд Айланд и са произлезли от английски имигранти от XVII век.

Нейният осми прадядо, Лорънс Уилкинсън, е един от първите европейци, заселили се в Роуд Айланд. Стрийп е също така и далечна роднина на Уилям Пен, основател на Пенсилвания, и документите показват, че нейното семейство е сред първите купувачи на земя в страната. Нейните прапрадядовци по майчина линия, Манус Макфадън и Грейс Стрейн, са родом от район Хорн Хед от окръг Дънфанаги, графство Донегал в Ирландия.

Майката ѝ, която актрисата сравнява както по външен вид, така и по поведение с Джуди Денч, ѝ вдъхва увереност от много малка

Стрийп е отгледана като презвитерианка в Баскинг Ридж, Ню Джърси, и посещава Начално училище „Седар Хил“ и Училище „Оак Стрийт“, което по това време е прогимназия. В дебюта си в прогимназията тя играе ролята на Луиз Хелър в пиесата The Family Upstairs.

През 1963 г. семейството се премества в Бернърдсвил (Ню Джърси), където тя посещава гимназия „Бернърдс“.

На 12-годишна възраст е избрана да пее на училищен рецитал, което води до уроци по пеене при Естел Либлинг, с които приключва четири години по-късно. Стрийп има много приятели католици в училище и редовно ходи на литургия.

Тя е главна мажоретка в гимназията. Тя също е избрана за кралица на завръщането у дома в последната си година.

Въпреки че Стрийп се появява в многобройни училищни пиеси по време на гимназиалните си години, тя не се интересува от сериозния театър, докато не играе в пиесата Miss Julie в Колеж „Васар“ през 1969 г., в която тя привлича вниманието в кампуса.

Тя демонстрира ранна способност да имитира акценти и бързо да запомня репликите си. Получава бакалавърска степен по драма с отличие през 1971 г., преди да кандидатства за магистърска степен в Йейлското драматично училище. В Йейл тя допълва таксите си за курсове, като работи като сервитьорка и машинописка и се появява в над дузина сценични продукции годишно. Играе различни роли на сцената

– от Хелена в „Сън в лятна нощ“ до 80-годишна жена в инвалидна количка в комедия, написана от неизвестните тогава драматурзи Кристофър Дюранг и Алберт Инаурато. Получава магистърска степен по драматургия от Йейл през 1975 г.

Тя също се записва като гостуваща студентка в Колеж „Дартмут“ през 1970 г. и получава почетна степен „Доктор по изкуствата“ от колежа през 1981 г.Актрисата има връзка актьора Джон Казейл от 1976 г. и се грижи за него до смъртта му от рак на белите дробове през март 1978 г. Шест месеца по-късно тя се омъжва за скулптора Дон Гамър

(р. 12 декември 1946), от когото има четири деца: Хенри „Хенк“ Улф Гамър (род. 13 ноември 1979 г.), Мери Уила „Мейми“ Гамър (род. 3 август 1983 г.), Грейс Джейн Гамър (род. 9 май 1986 г.) и Луиза Джекъбсън Гамър (род. 12 юни 1991 г.).

Мейми, Грейс и Луиза стават актриси, а Хенк – певец, музикант и автор на песни, изявяващ се под името „Хенри Улф“.

През 1985 г. семейството се мести в частно имение на стойност 1,8 млн. долара в Кънектикът, където живее до 1990 г., когато купува имение за 3 млн. долара в квартал „Брентуд“, Лос Анджелис.

Впоследствие те отново се местят в Кънектикът.

През 2023 г. се съобщава, че Стрийп и Гамър са разделени повече от шест години. За последен път са видени публично заедно на 90-ите награди на Академията през 2018 г.

