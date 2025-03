На 28 март рожден ден има Лейди Гага

стоп кадър: Ютуб

Стефани Джоан Анджелина Джерманота (на английски: Stefani Joanne Angelina Germanotta), известна със сценичното си име Лейди Гага, е американска певица и автор на песни, актриса, модел, продуцент, активист, филантроп, бизнесдама. Позната е с провокативните си песни и музикални видеа, отличителната си, ексцентрична визия, както и големия брой музикални жанрове, които певицата може да изпълнява.

Започва кариерата си с участия в училищни пиеси и малки концерти в клубове в Ню Йорк. Експериментирала е с почти всички жанрове музика, сред които поп, рок, джаз, кънтри, хевиметъл. Участвала е в редица телевизионни предавания, сериали и филми. Продажбите на албумите ѝ са над 70 милиона в световен мащаб, а тези на синглите ѝ – повече от 300 милиона, което я прави един от най-продаваните музиканти на всички времена.

Сред постиженията ѝ са 13 награди „Грами“, 1 награда „Оскар“, 2 награди „Златен глобус“, няколко рекорда на Гинес, 3 Британски музикални награди, както и отличия от Залата на славата на авторите на песни, Гилдията на модните дизайнери в САЩ и редица организации и комитети, оценяващи актьорско майсторство. Получава признания от „Билборд“, „Форбс“, VH1, „Тайм“ и други. Занимава се и с благотворителна дейност.

Родена е на 28 март 1986 г. в Ню Йорк, в американо-италианско семейство. Майка ѝ се казва Синтия, а баща ѝ – Джо (той е интернет предприемач), също така има и по-малка сестра – Натали. От малка Стефани се увлича по музиката, театъра – свири на пиано от четиригодишна и изучава музикално изкуство от първите си училищни години. Тогава решава да се занимава с музика и пеене. Още като съвсем малка записва на детския си касетофон свои изпълнения на парчета на Майкъл Джексън и Синди Лоупър, или танцува в прегръдките на баща си под звуците на The Rolling Stones, Queen или The Beatles. „Винаги съм обичала да се забавлявам, бях шокираща и превзета още от малка, такава съм и сега. Просто шоуто е в кръвта ми“, признава по-късно Гага.

Завършва частното девическо католическо училище в Ню Йорк „Манастир на Светото сърце“, в което е учила и Парис Хилтън. Когато става на 19, Стефани прави сделка с баща си да напусне семейното жилище и ако до една година не подпише звукозаписен договор, да се върне в колежа. Тя се мести в Долен Истсайд, наема малък апартамент и започва работа на 3 места. Създава групата Stefani Germanotta Band и се опитва да пробие чрез изпълнения в различни барове, но скоро групата се разпада. Явява се и на много интервюта, на които ѝ казват, че има страхотен глас, но няма визия. Благодарение на обща позната се запознава с първия си продуцент – Роб Фусари (след като Гага е вече суперзвезда, той я съди за авторските права на някои от песните). В началото той е скептично настроен към нея, имайки предвид начина, по който се облича. Тя разказва, че хората от нейния блок мислели, че имат проститутка за съседка. С Фусари почти завършват първия ѝ албум, но нещата не потръгват и само след три месеца Гага е уволнена и изпада в депресия. Видеото към 'Marry the Night' е илюстрация към точно този момент от живота ѝ.

След това сключва договор като текстописец и композитор със Сони. Пише песни за Фърги, Бритни Спиърс, New Kids on the Block, Pussycat Dolls и др. Тогава изпълнителят Acon чува няколко нейни демо записи на песните Money Honey, Beautiful dirty rich и казва на шефа си, че му харесват. Благодарение на това Гага подписва договор с Interscope Records на стойност 800 000 долара, което е доста голяма сума за млад изпълнител, защото дори утвърдени имена рядко получават над 500 000. Запознава се с продуцента RedOne, с когото правят някои от най-известните ѝ песни. Така след много работа Лейди Гага пуска първия си сингъл, а именно Just Dance („Просто танцувай“). След това става международна поп сензация и една от най-успешните изпълнителки на всички времена.

За псевдонима си певицата казва: „Всъщност не се нарекох сама Гага. Продуцентът ми ми каза веднъж, че съм много театрална, когато пея и съм на сцена. Каза ми, че съм много „Ga Ga“, като песента на Queen. И че му напомням на Фреди Меркюри“.

Лейди Гага открито признава, че е бисексуална.

Тя става известна след издаването на албума The Fame („Славата“) (2008), който постига голям търговски успех и получава одобрението на критиците. Албумът достига първо място в класациите на шест страни и на класациите на Билборд за албуми денс/електронна музика. Достига и номер две в Billboard 200 в САЩ, а другаде по света е в първите 10. Първият сингъл от албума е Just Dance („Просто танцувай“). Заглавието на този сингъл отпраща към песента на Дейвид Боуи Let's dance („Нека танцуваме“), и е показателно за това, че Лейди Гага се влияе от Бауи. Песента става световен хит, оглавявайки класациите в много държави. Poker Face („Безизразно лице“) е дори по-успешна песен. Става номер едно в над 30 страни и е обявена за втората най-значима песен на десетилетието. Paparazzi („Папараци“) е третият сингъл. Отново световен хит, Гага предизвиква фурор на Видео музикалните награди на MTV, изпълнявайки песента и висейки над сцената в края на изпълнението, обляна в кръв. Албумът получава главно положителни критики и печели 2 награди „Грами“. Продадени са около 20 милиона копия.

The Fame Monster (2009)

С подобен успех е следващият ѝ албум – The Fame Monster („Славата чудовище“)(2009). Първоначално планиран като продължение на The Fame, албумът е пуснат самостоятелно. Гага отново се сработва чудесно с RedOne. Като първи сингли излизат тоталните хитове „Bad romance“ (Лош романс) – може би най-големият хит на изпълнителката, видеото печели 9 Видео музикални награди и е гледано над 1,1 милиарда пъти в интернет, самата песен печели множество статуетки за песен на годината, Telephone (Телефон) – с участието на Бионсе, видеото към песента представлява 9-минутен филм, който проследява събитията, случили се след тези в Paparazzi, в режисирането се намесва самата Гага, и Alejandro (Алехандро). Благодарение на смесицата между електронна музика, поп от най-висока класа и невероятните вокали на Гага, албумът покорява многобройни класации. Получава главно положителниНейният трети студиен албум Born This Way излиза през 2011 г., представен на 23 май. Той е продаден в над 1 милион копия само за една седмица в САЩ и още милиони в целия свят, което го прави един от най-продаваните албуми за последните 30 години. Първият сингъл от албума, който се казва по същия начин – Born This Way („Родена по този начин“), и става най-бързо сваляната песен в историята – iTunes с над 1 милион сваляния за 5 дни. На 16 февруари Billboard съобщава, че песента е счупила няколко рекорда за продажби. Тя е №1 в продължение на 6 седмици. Judas („Юда“) е вторият сингъл от албума. Песента предизвиква бурни реакции заради библейското съдържание, но и същевременно постига голям успех. Във видеото Гага играе ролята на Мария Магдалена, а апостолите са представени като рокери с мотори. Останалите сингли са The Edge of Glory („Ръбът на славата“), You and I („Ти и аз“), в чието видео певицата се превъплъщава в ролята на русалка. Интересен факт е че по време на снимките на видеото, Гага се запознава с годеника си, актьорът Тейлър Кини. Последният сингъл е Marry The Night („Брак за нощта“). Гага споделя, че това е любимата ѝ песен от албума. Видеото разказва за преживяванията на певицата в деня, когато е уволнена от първата си звукозаписна компания. Издадени са общо 5 сингъла, въпреки че желанието на певицата е било да издаде само 4 сингъла, като вместо Judas смятала да клипира Scheisse. Албумът получава главно положителни критики, често е наричан най-добрия ѝ и е номиниран за три награди Грами. Продадени са около 8 милиона копия.

Лейди Гага е третият най-награждаван музикален изпълнител в историята. Тя заема третото място с около 266 награди, между които 11 награди Грами, 13 видео музикални награди, 10 европейски музикални награди, 9 световни музикални награди, 2 статуетки Златен глобус, 1 награда Оскар, 7 музикални награди Билборд и др. Преди нея се нареждат Майкъл Джексън и Уитни Хюстън.

Националната звукозаписна академия, която раздава наградите Грами, променя правилата за номиниране в категорията за нов изпълнител заради случая с Лейди Гага през 2009.[15] Макар Лейди Гага да е най-популярната изгряваща звезда на 2009, тя не може да бъде номинирана за категорията, защото хитът „Just Dance“ е сред кандидатите за категорията най-добра денс песен през 2008 г. Дотогава певци, номинирани вече за „Грами“, не са включвани в кандидатите за наградата за нов изпълнител. С промяната, това правило отпада, стига певецът да не е печелил награда и да не е издавал албум.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лева без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!