На 3 ноември рожден ден има Надежда Захариева

снимка: Vassia Atanassova - Spiritia, Булфото

Надежда Григорова Захариева-Дамянова е българска поетеса, писателка, съпруга на големия поет Дамян Дамянов.

Надежда Захариева е родена на 3 ноември 1944 г. в Радово, Трънско. Израства в Сандански. Завършва Френска филология в София. Шегува се, че ако държавата беше приела такъв закон, тя ще има 35 години трудов стаж като личен асистент на съпруга си Дамян Дамянов. Майка е на 3 деца.

През 2003 г. става член на ДПС. Кандидат e за общински съветник в София от листата на ДПС на местните избори през 2003 г., но не е избрана. Кандидат е и за народен представител на парламентарните избори за ХL Народно събрание през 2005 г. и водач на листата на ДПС в 25 МИР, София. Не е избрана за народен представител, но през септември същата година е назначена за заместник-министър на културата от квотата на ДПС в правителството на Сергей Станишев.

Надежда е автор на много любими на българина песни, като „Може би“ на група Сигнал, „Разпилей ме ти цялата“ на Лили Иванова и „Любовта е“ на Хайгашот Агасян. Надежда Захариева пише текстове за песни на редица фолк изпълнители – Теодора, Камелия, Кати, Райко Кирилов , Илия Луков.

