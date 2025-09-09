На 9 септември рожден ден има Асен Василев

снимка: Булфото

Асен Васков Василев е български политик, съпредседател на партия „Продължаваме промяната“, бизнесмен, предприемач и икономист. Заема поста министър на икономиката, енергетиката и туризма в служебното правителство на Марин Райков, министър на финансите в първия служебен кабинет на Стефан Янев, в редовното правителство на Кирил Петков, както и в редовното правителство на Николай Денков. Избиран за народен представител в XLVII народно събрание, XLVIII народно събрание и XLIX народно събрание.

Роден е на 9 септември 1977 г. в Хасково. Средното си образование завършва в езиковата гимназия в родния си град. Завършвайки гимназия, Василев печели и „Златаровската награда“ за най-добър випускник. Отличието има и парично изражение, което той връща на училището в знак на признателност. Приет е и впоследствие завършва икономика в Харвардския университет, след това специализира бизнес администрация и право в Стопанския и Юридическия факултет на Харвардския университет.

От 1999 до 2004 г. работи като консултант в „Монитор Груп“ в САЩ, Канада, Европа и Южна Африка. Ръководи проекти за маркетинг и стратегическо развитие на големи международни компании в отраслите на телекомуникациите, енергетиката, минното дело, застраховането и в редица големи производители на потребителски стоки.

Съосновател и президент е на „Евърбред“ – компания за ценообразуване на самолетни билети. Тя е частично финансирана от „Националния фонд за научни разработки на Сингапур“ и от първия инвеститор в Скайп. На 6 август 2014 година компанията е обявена в ликвидация, като в процеса по ликвидация остават неудовлетворени кредитори за 8.7 млн. паунда; по данни от английския търговски регистър. Асен Василев беше обвинен, че е откраднал програмния код и го е продал на китайска компания, без да уведоми останалите собственици на фирмата. Асен Василев отрече тези обвинения.

Съосновател и директор е на „Центъра за икономически стратегии и конкурентоспособност“. Преподавател е в Програмата за икономически растеж и развитие, филиал към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

През 2013 г. е министър на икономиката, енергетиката и туризма в служебното правителство на Марин Райков. От 12 май до 16 септември 2021 г. е министър на финансите в служебното правителство на Стефан Янев.

На 19 септември 2021 г. заедно с Кирил Петков и Даниел Лорер представя новия си политически проект „Продължаваме промяната“.

За участие и в парламентарните избори поради липса на време да регистрират партия, търсят мандатоносител и сключват споразумение с партиите Волт и Средна европейска класа. На 24 септември 2021 година ЦИК регистрира коалиция „Продължаваме промяната“, представлявана от Кирил Петков и Асен Василев. Тя печели вторите предсрочни и трети за годината парламентарни избори в България на 14 ноември 2021 г., получават 673 170 гласа (съответно 25,67 %).

Василев е водач на листата на „Продължаваме промяната“ в Хасково и София 23 МИР за изборите на 14 ноември 2021 г.

На 13 декември е избран за вицепремиер и министър на финансите в кабинета на Кирил Петков. След правителствената криза от юни 2022 година, на 1 юли получава мандата на „Продължаваме промяната“ от президента за съставяне на ново правителство, но го връща неизпълнен поради липса на подкрепа от 121 депутати.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!