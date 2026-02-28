Надежда Йорданов: Министър Янкулов да посочи заместник на Борислав Сарафов

Кадър България Он Аър, архив

Бивш правосъден министър направи интересно предложение за наследник на Борислав Сарафов.

Закотвянето на Борислав Сарафов в кабинета на главния прокурор е отказ от изпълнение на закона и вредна за всички демонстрация на сила и арогантност. Това заяви съпредседателят на парламентарната група на ПП-ДБ Надежда Йорданова в ефира на “Офанзива” по Nova News.

“Явно на някой му е много важно Сарафов да продължи да окупира поста в нарушение на закона. Действията на служебния министър Андрей Янкулов обаче показват, че той има ясен план за градация, както и последователност в работата си. Ако никой друг от упълномощените не го направи, Янкулов има правомощията да предложи конкретно лице за временно изпълняващ главен прокурор и съм убедена, че ще го направи”, заяви Йорданова.

Бившият министър на правосъдието подчерта, че потенциални имена на бъдещ главен прокурор не трябва да се обсъждат с действащи политици и партийни лидери.

“Именно срещу това се борим - срещу онзи модел, при който някой казва на тогавашния премиер Борисов “Ти си го избра!” Стигнем ли до ситуация, в която премиери, министри или народни представители избират главен прокурор, то тогава ще сме предали своите политически вярвания и досегашни позиции”, категорична бе Йорданова.

Представителят на ръководството на “Да, България” подчерта, че усилията на служебния министър Янкулов да разреши казуса заслужават подкрепа, след като предходният министър Георги Георгиев от ГЕРБ изцяло е абдикирал от тази си отговорност.

“Законността в управлението на прокуратурата трябва да бъде възстановена. Никъде по света не съществуват безкрайни мандати, оше по-малко институтът на вечно временно изпълняващ функциите главен прокурор. Това е правно и обществено нетърпимо състояние, което води до конституционна криза и създава огромни проблеми в българското правосъдие”, каза още Йорданова.

Помолена да коментира казуса с българския европрокурор Теодора Георгиева, която бе отстранена от длъжността ѝ и призната за виновна след образувана дисциплинарна проверка от Европейската прокуратура, Йорданова коментира:

“Особено притеснително е, че българският европрокурор очевидно е бил избран в условията на опорочена процедура. Това хвърля сянка върху способността на България и българските органи да излъчват хора с интегритет. Ситуацията трябва да се разследва и цялата история, свързваща отстранената прокурорка с Петьо Еврото и “Осемте джуджета”, следва да се разнищи докрай и отговорните да понесат наказание”, подчерта Йорданова.

Съпредседателят на ПП-ДБ в парламента коментира и вътрешнополитическите приоритети пред страната и коалиционното обединение в условията на предстояща предизборна кампания.

“Провеждането на наистина честни избори е крайно необходимо, за да има доверие в следващия парламент. Що се отнася до ПП-ДБ, ние ще се стремим да получим повече доверие и сила, за да можем да изпълним исканията на протестиращите, които свалиха отишлата си власт на ГЕРБ, ДПС - Ново начало, ИТН и БСП”, заключи Йорданова.

