Нетаняху е шпионирал преговарящите на Тръмп с Иран

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Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс предположи, че Израел може да не подкрепя мирно споразумение между САЩ и Иран. Коментарът му дойде по време на интервю, в което беше притиснат да коментира шокиращи доклади на разузнаването, според които шпионските агенции на Бенямин Нетаняху са подслушвали американски преговарящи.

Американските разузнавателни служби са силно обезпокоени от подслушването на американски дипломати, водещи преговори с Иран. Според „Ню Йорк Таймс“ Пентагонът вече определя Израел като по-голяма контраразузнавателна заплаха от някои от враговете на Америка.

Докладът описва подробно опасенията, че Израел е шпионирал високопоставени служители от администрацията на Тръмп, включително главния преговарящ на президента Стив Уиткоф и шефа по политическите въпроси в Пентагона Елбридж Колби, както и друг американски военен и правителствен персонал.

Водещият на „Фокс Нюз“ Джеси Уотърс разпита Ванс относно шпионската заплаха, която Израел представлява за САЩ, и го попита доколко е загрижен от подслушването.

Ванс призна, че САЩ и Израел споделят много общи интереси, но отбеляза, че има ситуации, в които тези интереси се разминават.

„Очевидно е, че Израел и Съединените щати имат много общи интереси, но има и ситуации, в които нашите интереси се разминават“, отговори Ванс, отказвайки да коментира директно твърденията за шпионаж.

След това Ванс посочи, че основната цел на Тръмп в Иран е да гарантира, че страната няма да се сдобие с ядрено оръжие. Той продължи, като призна, че на Израел може да не му хареса очертаващата се сделка.

„Мисля, че президентът Тръмп е прав, че можем да постигнем дългосрочно уреждане на иранската ядрена програма“, продължи Ванс. „На Израел може да му хареса това, а може и да не му хареса, но в основата си ние смятаме, че това е в най-добрия интерес на Съединените американски щати“, каза вторият човек в Белия дом.

През последните дни Израел и Иран си размениха ракетни удари и взаимни обвинения в нарушаване на крехкото прекратяване на огъня, постигнато с посредничеството на Тръмп.

В неделя Иран нанесе удари по Израел, наричайки израелските атаки срещу Бейрут грубо нарушение на примирието и свързвайки боевете в Ливан с по-широката си конфронтация със САЩ.

В отговор Израел нанесе въздушни удари в ранните часове на понеделник по военни и икономически цели в Иран, като бяха съобщени експлозии в Техеран, Исфахан и други градове.

Нетаняху заяви, че е наредил ударите, след като Иран е атакувал Израел в подкрепа на „Хизбула“, но обяви, че ще спре атаката, като същевременно предупреди, че всяка нова иранска атака ще бъде посрещната със сила.

Междувременно Тръмп е оказал натиск върху Нетаняху да спре ескалацията срещу Техеран и Ливан, като според съобщенията е заплашил да оттегли американската подкрепа за Израел, ако ударите провалят сделката с Иран, която според него е на броени дни от финализиране, пише novini.bg.

Основните искания, които САЩ настояват Иран да приеме, са да се откаже от стремежа си към ядрено оръжие и да предаде запасите си от обогатен уран.

Режимът в Техеран обаче иска контрол над Ормузкия проток, вдигане на американската блокада на пристанищата си и прекратяване на боевете в Ливан между „Хизбула“ и Израел.

По повод обвиненията в шпионаж израелското посолство категорично отрече твърденията на „Ню Йорк Таймс“, като настоя, че страната не шпионира американски служители или организации и не представлява заплаха за САЩ.

Високопоставен служител от администрацията на Тръмп обаче заяви пред изданието, че събирането на разузнавателна информация от Израел за американски служители от началото на втория мандат на президента е било „безконтролно“.

Двама висши американски военни служители казаха пред медията, че американски служители, работещи в Израел или с израелски колеги, са били наясно с контраразузнавателните заплахи.

Редактор "Екип на Петел",

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