Ниагарският водопад светна в цветовете на България в чест на Освобождението

Редактор: Веселин Златков

e-mail: veselin_zlatkov_petel.bg@abv.bg

кадър и видео: Фейсбук/Consulate General of the Republic of Bulgaria - Toronto

Тази нощ Ниагарският водопад беше осветен в бяло, зелено и червено в чест на националния празник на България 3 март. Видео от величествената гледка беше споделена във Фейсбук от Генералното ни консулство в Торонто.

„Тук ще изгрее българския флаг - зад грохота на водопада Ниагара, така както ни го описа Алеко - с чудната игра на природата“, написаха дипломатите ни в канадския град за уникалното събитие. То беше озвучено с химна на България.

Съобщете ни, ако видите грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са, от Света, България и Варна!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

За реклама в "Петел" на цена от 50 лева на ПР публикация пишете на info@petel.bg и вижте още в - https://petel.bg/Reklama-v-Petel-bg__384655 .

Прочети тук - Защо e добре да рекламирате бизнеса си с ПР публикации в сайта Petel.bg