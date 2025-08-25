Никол Станкулова: Градусите се нажежават до 37 градуса през уикенда

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Последната седмица на август започва с облаци и приятни температури. Преди обяд валежи се очакват в северозападните райони високите западни части. През деня условия за дъжд ще има около планините и в източните части. Вятърът е умерен с посока от изток. Максималните температури ще са в границите от 25 до 30 градуса.

Това съобщи синоптикът на Нова тв Никол Станкулова.

По Черноморието днес също ще има временно увеличение на облачността като се очаква дъжд предимно по северното крайбрежие. Температурата и на въздуха, и на морската вода ще достигат 26 – 27 градуса. Вълнението ще е умерено.

В планините дъжд ще превалява в Стара планина до обяд, а до вечерта се очакват превалявания и в останалите части на запад. Вятърът ще е умерен от северозапад и ще задържа температурите ниски. По най-високите върхове днес температурите ще са до 10 градуса.

Във вторник слаби валежи са възможни само около планините. Температурите все още трудно ще превишават 30 градуса.

До края на седмицата ни очаква слънчево и тихо време. Температурите ще стават все по-високи и през почивните дни ще достигат 36-37 градуса.

