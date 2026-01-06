Николай Попов: Подходът на г-жа Ризова показва тежка липса на професионализъм

Кадър Фб

Бащата на Сияна Николай Попов излезе с изявление в социалната мрежа.

Той критикува тежко Цветанка Ризова:

До БТВ Медия Груп

Открито писмо

От Николай Попов

Уважаеми г-н Директор,

На 17.10.25 год. в предаването „Лице в лице“, с водещ г-жа Цветанка Ризова, гостува вещото лице по делото „Сияна“ – Станимир Карапетков. В рамките на участието си той демонстрира емоционално поведение и направи редица неверни твърдения, свързани с делото, като пряко засегна и моето име.

Въпреки че многократно възразих публично, не ми беше предоставено право на отговор от страна на водещата.

Публично известен факт е, че г-жа Ризова е в близки, приятелски отношения със Станимир Карапетков. По информация от различни източници тя е и негов медиен съветник. Това поражда сериозни съмнения за конфликт на интереси.

Смятам, че темата е изключително сериозна и подходът на г-жа Ризова показва тежка липса на професионализъм, както и наличие на зависимости, несъвместими с журналистическата етика. Присъединявам се към хилядите българи, които публично изразяват неодобрение към нейното поведение в ефир.

Държа изрично да заявя, че искането ми за право на отговор произтича от дълбокото ми желание за справедливост и за установяване на обективната истина.

Също така, от различни източници научавам, че по настояване на г-жа Ризова не съм бил допускан и до участие в други предавания във Вашия ефир. Това, по мое убеждение, преминава всички граници на журналистическата етика и плурализма на мнения.

Моля да обърнете специално внимание на дейността и поведението на водещата г-жа Цветанка Ризова.

Желая право на отговор, който ми дължите.

С уважение,

Николай Попов

В свой коментар в ефира пък Ризова каза:

Явно след вчерашните ми встъпителни думи е настанало голямо оживление. Затова трябва да изясня някои детайли. Така започна днешното издание на „Лице в лице“ Цветанка Ризова.

Първо, правото на отговор е строго регламентирано от закона, и засегнатите от думи на мои събеседници, трябва да заявят до ръководството на телевизията. То от своя страна изисква становище от правния отдел дали е основателно и връща отговор. При тази хипотеза аз нямам право да откажа правото на отговор, защото спазвам строго закона и правилата, без изключение и без емоции, продължи Ризова.

Второ, нямам никакво влияние върху други предавания, освен върху своето. Не обсъждам с никого от колегите си кого да канят и кого да не канят за събеседник. Нямам желание и време за това. Трето, не съветвам медийно абсолютно никого, нито тайно, нито явно. По принцип не обичам давам съвети, допълни водещата.

Четвърто, не приемам да бъдат мои морални съдници хора които се получавали пари от Цветан Василев, а днес са яростни защитници на бившите му съдружници Това е. Да клеветиш, да лъжеш и да създаваш интриги, е голяма мерзост, но най-доброто предстои, нали, завърши Цветанка Ризова.

