Нови японски фаров: Караш на дълги без да заслепяваш насрещните коли

През последните години производителите са се ангажирали сериозно с разработването на усъвършенствани технологии за осветление за най-новите си автомобили до ниво, което на практика е достигнало своя връх. От халогенни фарове преминахме към ксенонови, след това към изцяло LED, а сега към матрични LED, а някои марки дори вграждат лазерно осветление. Последните обаче останаха ограничени до най-луксозните модели поради високата им цена, докато матричните LED фарове успяха да достигнат дори до компактните автомобили, предаде automedia.investor.bg.



Тези фарове обаче обикновено не са стандартно оборудване за повечето модели, предлагани на пазара. LED фаровете са по-често срещана характеристика при повечето нови автомобили, оборудвани с диоди, излъчващи бяла светлина със синкави оттенъци, които са се доказали като по-енергийно ефективни. Въпреки това, те далеч не са перфектни, което е сериозен проблем, който матричните фарове също не са решили.

ADAC, най-големият клуб на автомобилисти в Германия, тества LED фарове и установи, че те не осигуряват по-добро осветяване на пътя. Осветената зона непосредствено пред автомобила често е слаба и бледа, а прекомерна интензивност може да се наблюдава, когато светлината се отразява от пътните знаци. Всъщност, при специални условия като дъжд, мъгла или сняг, отблясъците от самите фарове са забележимо по-силни. Някои шофьори свикват с това, но насрещно движещите се не.

Този проблем не е решен и от доста скъпите LED матрични фарове. Тази технология използва камера, която открива наличието на превозни средства, движещи се както отпред, така и в обратната посока, като избирателно изключва серия от светодиоди, за да избегне заслепяване на другите участници в движението при използване на дълги светлини. Това обаче не е напълно перфектно, тъй като ако височината на фаровете не е регулирана правилно, насрещно движещите се водачи ще сигнализират за заслепяване.

Примигването на дългите светлини през нощта може да е и следствие от замърсени фарове, които объркват камерата. Когато шофирате през зимата по мокри, поръсени със сол пътища, върху лещите се образуват малки солни кристали, или дори лед, които действат като разсейващи лещи, така че по-малко светлина достига до пътя и се получават повече отблясъци. Решението съществува. Нарича се измиване на фаровете, но е система, която на практика е изчезнала от автомобилите и напълно от тези, оборудвани с LED технология.



Mercedes беше един от първите производители, които преминаха от ксенонови към LED фарове, а също и първият, който премахна системата за измиване на фаровете, спестявайки значителна сума пари, въпреки че това не беше конструктивен проблем. Германските конкуренти обаче продължават да ги предлагат, но само като опция на определени пазари. Ако Audi и BMW го направят, може би и Mercedes трябва, но това не е законово задължително - за превозни средства със светлинен поток над 2000 лумена на фар - за разлика от регулирането на височината на фаровете.

LED фаровете обикновено имат по-нисък активен светлинен поток, което позволява на производителите да спестят от почистване и системи за автоматично регулиране нивото на фаровете, като последните ще бъдат задължителни от 2027 поради по-ниския светлинен поток. Може би това, което трябва да бъде задължително, а не незадължително, е контролът на обхвата на фаровете, тъй като това би решило проблема с прекомерно слабото осветление пред превозното средство през нощта.

Японците знаят това твърде добре, тъй като малко известният доставчик на осветителни компоненти Koito Manufacturing се прочу като представи потенциално решение на проблема с отблясъците на автомобилното изложение в Токио миналата седмица. "Създадохме LED светлина, която не заслепява насрещно движещите се превозни средства, дори с включени дълги светлини!", похвалиха се те. Наречена ADB, съкращение от aдаптивни фарове с висока разделителна способност, всеки фар има 16 000 независими светодиода, които могат да се регулират или изключват избирателно според нуждите.

Японската компания посочва, че системата увеличава максимално видимостта на водача в същия диапазон, където дългите светлини са изключени, което позволява на системата да знае точно къде да свети и къде не. Същата предна камера, използвана от системите за подпомагане на водача, като тези за засичане на други превозни средства, велосипедисти и пешеходци, открива препятствия, включително пътни знаци, като изключва светодиодите, чиито лъчи са насочени към тях, като същевременно поддържа по-ярко осветление в околността. Засега е известно, че системата работи, но не е ясно дали някои производители са заинтересовани.

