Новият областен управител на Сливен - с отнета книжка в Германия заради шофиране след употреба на алкохол

Новоназначеният областен управител на Сливен Михаил Кашеров е с отнето свидетелство за управление на МПС в Германия заради шофиране в нетрезво състояние, научи NOVA.

Заради този случай българските власти - включително МВР и Административният съд в Сливен - наскоро са отказали да му издадат нова шофьорска книжка.

Припомняме, че Михаил Кашеров вчера бе назначен за областен управител на Сливен. Завършил е Международни икономически отношения в УНСС. Той е дългогодишен мениджър в сферата на външната търговия, от 2012 г. до 2025 г. продължава кариерното си развитие във Федерална република Германия като търговски директор на местна компания.

