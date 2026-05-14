реклама

Новият областен управител на Сливен - с отнета книжка в Германия заради шофиране след употреба на алкохол

14.05.2026 / 14:14 2

МС

Новоназначеният областен управител на Сливен Михаил Кашеров е с отнето свидетелство за управление на МПС в Германия заради шофиране в нетрезво състояние, научи NOVA.

Заради този случай българските власти - включително МВР и Административният съд в Сливен - наскоро са отказали да му издадат нова шофьорска книжка.

Припомняме, че Михаил Кашеров вчера бе назначен за областен управител на Сливен. Завършил е Международни икономически отношения в УНСС. Той е дългогодишен мениджър в сферата на външната търговия, от 2012 г. до 2025 г. продължава кариерното си развитие във Федерална република Германия като търговски директор на местна компания.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
1
0
Уйо (преди 26 минути)
Рейтинг: 53187 | Одобрение: 7012
Този ще да е бил с над 1,1 промила, защото с по-малко в Германия книжката се отнема за кратък срок от време.
0
0
MrBean (преди 1 час)
Рейтинг: 222278 | Одобрение: -1957
Тъкмо няма да шоира,а ще го возят...но 73ти набор ми е малко несериозно...

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама