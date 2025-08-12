Областният управител на Бургас: До обяд ще съборим пожара край Сунгурларе

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Двама души се получили медицинска помощ миналата вечер, когато жителите на село Скала са били евакуирани в центъра му. Това съобщи за bTV областният управител на Бургас Владимир Крумов. „Хората отказват да излязат не заради нас, а защото не са готови да тръгнат, трябва да вземат документи, бързо да напуснат къщите си”, това обясни той за проблемите при евакуацията.

Около 40 души са събрани в центъра на селото получили са вода, храна, а по-късно са се върнали по домовете си, след като опасността е отминала.

Пожарът е спрян буквално на 5-6 метра от къщите. Само една от тях, бараки и стопанска сграда са изгорели, съобщи областният управител.

„Надяваме се днес до обед да съборим пожара”, заяви Крумов.

