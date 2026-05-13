Община Варна с позиция за изсичането на 7-те дървета пред новата сграда на бул. "Княз Борис I"

кадър: Гугъл мапс

Във връзка с обществената реакция относно премахването на дървета по бул. „Княз Борис I“, Община Варна уточнява, че за отсечените дървета е подаден сигнал от администрацията на район „Одесос“, вследствие на което е извършена фитосанитарна инспекция, която констатира влошено състояние, на базата на което е издадена заповед за премахване. Съгласно извършената проверка дърветата са били нездрави и с компрометирана жизненост, което е наложило предприемане на действия по тяхното отстраняване, посочват от общинската администрация.

"Община Варна подчертава, че не е закупувала и засаждала магнолии и не е издавала разрешение за засаждане на магнолии от частно лице на мястото на премахнатите дървета. Ще бъдат предприети действия новозасадените магнолии да бъдат премахнати, тъй като не отговарят на предвидения подход за озеленяване в тази градска среда.", заявават още от Общината.

На тяхно място ще бъдат засадени подходящи широколистни дървета, съобразени с характеристиките на булеварда, градската среда и необходимостта от устойчиво озеленяване. Предвижда се засаждането на видове като чинар, ясен, липа, шестил и кестен, като дървесният вид ще бъде съобразен с конкретните условия.

Община Варна ще продължи да изпълнява стриктно всички дейности, свързани с премахване, подмяна и засаждане на дървета в градската среда въз основа на експертните мнения. Целта е реално възстановяване и развитие на зелената инфраструктура на Варна с подходящи, дълготрайни и екологично значими дървесни видове, твърдят от администрацията.

Общината разбира чувствителността на гражданите към темата за градската зеленина и приема обществения контрол като важен коректив. Именно затова ще бъдат предприети необходимите административни действия за корекция на ситуацията и за гарантиране, че озеленяването по бул. „Княз Борис I“ ще бъде извършено по професионален и устойчив начин, допълват в позицията си общинарите.

