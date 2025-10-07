Обявиха неучебен ден в Община Царево, предупредени са и жителите

Булфото

Община Царево предупреждава жителите и гостите на района да бъдат особено внимателни заради продължаващите валежи и динамичната метеорологична обстановка. От пресцентъра на Общината призовават гражданите да не предприемат пътувания и да избягват излизания без основателна причина.

Заради проливния дъжд 7 октомври е обявен за неучебен ден за училища и детски градини на територията на цялата община.

Продължаваме да следим обстановката. При възникване на риск от наводнения ще бъдат предприети съответните действия, посочват от Общината.

Дежурни екипи на общинския щаб, МВР и други институции остават на терен и наблюдават критичните точки в района.

