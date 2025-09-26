Обявиха съперниците за Купата на България

Снимка: Булфото

Жребият за втория предварителен кръг и за 1/16-финалите на турнира Sesame Купа на България бяха изтеглени днес.

От втория предварителен кръг в надпреварата се включват тимовете от Mr Bit Втора лига, като мачовете ще се изиграят в периода 8–14 октомври. На 1/16-финалите към турнира се присъединяват и отборите от efbet Лига, а срещите от тази фаза са насрочени за 28–30 октомври, предава Гонг.

Черно море очаква победителя от двубоя между Партизан (Червен бряг) и Миньор (Перник).

Спартак ще се изправи срещу победителя от сблъсъка Ямбол - Вихрен (Сандански).

Втори предварителен кръг

Двойките:

Металург (Перник) - Хебър

Германея (Сапарева баня) - Фратрия

Бенковски - Дунав (Русе)

Септември (Тервел) - Марек

Витоша (Бистрица) - Локомотив (Горна Оряховица)

ОФК Хасково - Спартак (Плевен)

Ботев (Нови пазар) - Спортист (Своге)

ФК Ловеч - Черноморец (Бургас)

Рилски Спортист 2011 (Самоков) - Беласица (Петрич)

Ямбол - Вихрен (Сандански)

Ком (Берковица) - Янтра (Габрово)

Партизан (Червен бряг) - Миньор (Перник)

Черноломец (Попово) - Севлиево

Бдин (Видин) - Eтър (Велико Търново)

Спартак (Пловдив) - Пирин (Благоевград)

Първи кръг - финална фаза (1/16-финали):

Партизан (Червен бряг)/Миньор (Перник) - Черно море

Бдин (Видин)/(Етър Велико Търново) - Добруджа

Ком (Берковица)/Янтра (Габрово) - ЦСКА 1948

Рилски Спортист 2011 (Самоков)/Беласица (Петрич) - Локомотив (София)

ОФК Хасково/Спартак (Плевен) - Ботев (Пловдив)

Ямбол/Вихрен (Сандански) - Спартак (Варна)

Германея (Сапарева баня)/Фратрия - Арда (Кърджали)

Металург (Перник)/Хебър (Пазарджик) - Левски

Септември (Тервел)/Марек - Монтана

Спартак (Пловдив)/Пирин (Благоевград) - Славия

Бенковски(Исперих)/Дунав (Русе) - Локомотив (Пловдив)

Ботев (Нови пазар)/Спортист (Своге) - Септември (София)

Черноломец (Попово)/Севлиево - ЦСКА

Витоша (Бистрица)/Локомотив (Горна Оряховица) - Берое

ФК Ловеч/Черноморец (Бургас) - Лудогорец

Загорец (Нова Загора) - Ботев (Враца)

