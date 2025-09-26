Обявиха съперниците за Купата на България
Жребият за втория предварителен кръг и за 1/16-финалите на турнира Sesame Купа на България бяха изтеглени днес.
От втория предварителен кръг в надпреварата се включват тимовете от Mr Bit Втора лига, като мачовете ще се изиграят в периода 8–14 октомври. На 1/16-финалите към турнира се присъединяват и отборите от efbet Лига, а срещите от тази фаза са насрочени за 28–30 октомври, предава Гонг.
Черно море очаква победителя от двубоя между Партизан (Червен бряг) и Миньор (Перник).
Спартак ще се изправи срещу победителя от сблъсъка Ямбол - Вихрен (Сандански).
Втори предварителен кръг
Двойките:
Металург (Перник) - Хебър
Германея (Сапарева баня) - Фратрия
Бенковски - Дунав (Русе)
Септември (Тервел) - Марек
Витоша (Бистрица) - Локомотив (Горна Оряховица)
ОФК Хасково - Спартак (Плевен)
Ботев (Нови пазар) - Спортист (Своге)
ФК Ловеч - Черноморец (Бургас)
Рилски Спортист 2011 (Самоков) - Беласица (Петрич)
Ямбол - Вихрен (Сандански)
Ком (Берковица) - Янтра (Габрово)
Партизан (Червен бряг) - Миньор (Перник)
Черноломец (Попово) - Севлиево
Бдин (Видин) - Eтър (Велико Търново)
Спартак (Пловдив) - Пирин (Благоевград)
Първи кръг - финална фаза (1/16-финали):
Партизан (Червен бряг)/Миньор (Перник) - Черно море
Бдин (Видин)/(Етър Велико Търново) - Добруджа
Ком (Берковица)/Янтра (Габрово) - ЦСКА 1948
Рилски Спортист 2011 (Самоков)/Беласица (Петрич) - Локомотив (София)
ОФК Хасково/Спартак (Плевен) - Ботев (Пловдив)
Ямбол/Вихрен (Сандански) - Спартак (Варна)
Германея (Сапарева баня)/Фратрия - Арда (Кърджали)
Металург (Перник)/Хебър (Пазарджик) - Левски
Септември (Тервел)/Марек - Монтана
Спартак (Пловдив)/Пирин (Благоевград) - Славия
Бенковски(Исперих)/Дунав (Русе) - Локомотив (Пловдив)
Ботев (Нови пазар)/Спортист (Своге) - Септември (София)
Черноломец (Попово)/Севлиево - ЦСКА
Витоша (Бистрица)/Локомотив (Горна Оряховица) - Берое
ФК Ловеч/Черноморец (Бургас) - Лудогорец
Загорец (Нова Загора) - Ботев (Враца)
