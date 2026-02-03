Очевидци: Втора жестока катастрофа тази вечер във Варна
Тежък ден днес във Варна. Снегът и непочистени пътища предизвикаха транспортен хаос на много места.
Закъсали автомобили и пострадали пешеходци имаше през целия ден.
За съжаление тежка катастрофа отне живота на двама души.
Варненка не остана равнодушна и обяви:
"Около 22:00 часа на изхода на Варна преди Харамията имаше втора жестока катастрофа с два камиона, в които се бяха врязали един тъмен джип БМВ тип SUV (не им знам моделите) и още една лека кола, на която не видях марка или модел.
Надявам се искрено участниците в ПТП-то да са добре, не можах да спра този път, зад мен имаше движение, а пътя разбира се бе ски писта. Имаше пристигнал екип на полицията.
Бог да прости починалите от катастрофата през деня, заради която беше отбит пътя през Пчелник, Аврен и Здравец
Карали сме с 40 км/ч заради условията.
И това са само 2 дни снеговалеж.
За сведение във Варна - основни булеварди не са обработени за леда, не визирам малки улички, а например - булевард Сливница.
Абсурдно е !
Все да не сме подготвени, и да сме изненадани и “сгащени” от зимата, месец Февруари е, в разгара на сезона сме.
Бог да ни е на помощ."
