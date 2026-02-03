Очевидци: Втора жестока катастрофа тази вечер във Варна

илюстрация: Булфото

Тежък ден днес във Варна. Снегът и непочистени пътища предизвикаха транспортен хаос на много места.

Закъсали автомобили и пострадали пешеходци имаше през целия ден.

За съжаление тежка катастрофа отне живота на двама души.

Варненка не остана равнодушна и обяви:

"Около 22:00 часа на изхода на Варна преди Харамията имаше втора жестока катастрофа с два камиона, в които се бяха врязали един тъмен джип БМВ тип SUV (не им знам моделите) и още една лека кола, на която не видях марка или модел.

Надявам се искрено участниците в ПТП-то да са добре, не можах да спра този път, зад мен имаше движение, а пътя разбира се бе ски писта. Имаше пристигнал екип на полицията.

Бог да прости починалите от катастрофата през деня, заради която беше отбит пътя през Пчелник, Аврен и Здравец

Карали сме с 40 км/ч заради условията.

И това са само 2 дни снеговалеж.

За сведение във Варна - основни булеварди не са обработени за леда, не визирам малки улички, а например - булевард Сливница.

Абсурдно е !

Все да не сме подготвени, и да сме изненадани и “сгащени” от зимата, месец Февруари е, в разгара на сезона сме.

Бог да ни е на помощ."

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!