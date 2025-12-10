Огромен протест срещу правителството и във Варна
Снимки: Булфото
Пореден протест се провежда във Варна срещу властта. Днес акцията започна с шествие.
Недоволните от управлението се събраха на пл."Съединение" (Червения площад) и тръгнаха по бул. "Цар Освободител".
Блокирано бе едното платно. Протестиращите скандират "Оставка", "Мутрите вън". Носят знамена, запалиха светлинни и димни факли, предава Радио Варна.
Във връзка с протестната акция е направена реорганизация на движението на линии на градския транспорт.
Участниците в демонстрацията използват и лозунга "Всеки ден ще е така до победата!".
Постоянно към колоната от протестиращи спонтанно се присъединяват още хора. Към 18,25 ч. се движеха по пешеходната зона на бул. "Княз Борис I".
Шествието е огласено и от песента, превърнала се в емблема от прехода към демокрацията "Вдигни очи".
