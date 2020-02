Еврото се срина заради коронавируса до ниво от 2017 г.

Еврото е под натиск. Еврото се обезцени до най-ниското си ниво от май 2017 г. заради опасения, че еврозоната може да изпадне в рецесия тази година, пише "Гардиън", цитиран от news.bg.

Като фактори се посочват засегнатото производство от търговската война между САЩ и Китай и разпространението на коронавируса. Европейските авиопревозвачи са засегнати от Covid-19.

Днес Европейската комисия ще представи зимната си икономическа прогноза.

Ouch! #Euro breached key support at 1.0879, falling to lowest since May 2017, amid momentum selling, stop-loss activity & after horrible econ data. Euro-Area industrial output slumped most in 4yrs. Production dropped 2.1% in December, more than forecast. pic.twitter.com/CmkpyWZL4g