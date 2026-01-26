Оранжев код за значителни валежи е издаден за утре в Смолян и Кърджали

Снимка Булфото

Оранжев код за значителни валежи в Смолян и Кърджали издаде за понеделник Националният институт по метеорология и хидрология. Жълт код за валежи е издаден за областите Хасково, Пловдив, Пазарджик, Благоевград. Жълт код, но за поледици е издаден за областите Плевен, Враца, Монтана и Видин, съобщи БТА.

Според прогнозата за времето през нощта и утре преди обяд в западната и централната част от Дунавска равнина ще вали предимно слаб дъжд и там ще има условия за поледици. Най-късно, чак вечерта, ще завали и в източните райони от страната.

В Източна България и на места по северните склонове на планините ще духа умерен до силен вятър от юг-югоизток. Ще остане топло за края на януари с минимални температури между 4° и 9°, максимални - между 9° и 14°, по-ниски - в Северозападна България и високите западни полета. В София минималната температура ще бъде около 2°, максималната - 6°-7°.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!