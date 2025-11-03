От днес спират движението от кръговото на Екопарк Варна към разклона за Златни пясъци

Община Варна

От днес, 3 ноември, започват дейностите по следващия етап от проекта на „Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД за реконструкция и доизграждане на магистрални водопроводи Варна – к.к. "Златни пясъци". Ще бъде затворено за движение северното платно на бул. „Княз Борис I“ (посока центъра на Варна).

Дейностите ще се извършват в участъка от кръговото кръстовище при Университетска ботаническа градина - Екопарк Варна до ул. „Юлен“ (преди Т-образното кръстовище за к.к. "Златни пясъци" и Аладжа манастир).

Участъкът от 3,5 км ще бъде изцяло затворен, а не на етапи, уточниха изпълнителите. Движението ще се извършва двупосочно в южното платно (посока к.к. "Златни пясъци").

По данни на общинската администрация движението в кръговото кръстовище при Екопарка ще бъде ограничено за кратко, през останалото време на строително-монтажните дейности ще се ползва пълният му капацитет. Няма да има промяна в маршрутите и разписанието на линиите на градския транспорт.

Началото на дейностите по бул. „Княз Борис I“ (част от републиканския път I-9) e съобразено с приключването на друг обект от ВиК-цикъла – участъкът от бул. „Осми приморски полк“ в района на сп. „Светкавица“.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!