От снощи без вода са на няколко места във Варна

11.10.2025 / 08:50 0

снимка: Булфото

Без вода от часове са на няколко места във Варна.

Това съобщават от ВиК.

Поради авария от 4ч  до около 12:00 ч на сухо ще са абонатите в района  бул"Левски",ул."Дубровник" и ул "Железни врата ".

 

