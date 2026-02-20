Откриха обща черта между децата около Калушев: Дългите коси

Кадър Фб

От снимките на децата, с които е обграден Иво Калушев, има любопитен детайл.

И Валери Андреев, койте е пуснал сигналите срещу него, и Алекс Макулев и Николай Златков са били с дълги коси.

Това се вижда от кадри в социалната мрежа и камерите в хижата "Петрохан".

Самият Калушев също в дълъг период е бил с дълга коса.

Това не е характерно за будистките монаси, например.

В будизма значението на косата, и по-конкретно нейната дължина, варира значително в зависимост от традицията (монашеска или тантрическа/йогийска) и целите на практикуващия.

Докато бръснатата глава е универсален символ на монашеското отричане от света, дългата коса символизира вътрешна свобода, трансцендентност на нормите и необвързаност с външния вид.

Ето основните значения на дългата коса в будисткия контекст:

Тантрически йоги и отшелници (Ngakpas): В тибетския будизъм (Ваджраяна) практикуващите, които не са строго обвързани с монашеските правила (Виная), често носят дълга, сплетена или навита на кок коса. Тя символизира, че тяхната практика е насочена към вътрешна реализация, а не към външна дисциплина.

Свобода от обществените норми: Дългата коса представлява отказ от придържането към социалните стандарти за красота и суета.

Природност и връзка с енергията: Някои практикуващи смятат, че дългата коса помага за задържане на духовната енергия (прана) и символизира връзката с природата.

Исторически контекст (Мъдреци/Махасидхи): Много от великите тантрически майстори (напр. Падмасамбхава) са изобразявани с дълга, дива коса, което подчертава техния надминаващ светските норми дух.

Разлика с монашеството: За разлика от монасите, които бръснат главите си, за да покажат смирение и отказ от привързаност, дългата коса при някои йоги показва, че те не са обвързани от правилата за външен вид.

Накратко: Дългата коса в будизма рядко е знак за суета, а по-скоро израз на дълбока медитативна реализация, състрадание и виждане на реалността отвъд дуалността.

В определени направления, като Тибетския будизъм (Ваджраяна), дългата коса има коренно различно значение за йогите и тантрическите практици (нгакпа):

Недуалност: Дългата коса показва, че просветлението не зависи от външната дисциплина, а от вътрешното осъзнаване. Тези практици често надхвърлят обществените норми.

Енергиен проводник: В тантрическите традиции се вярва, че косата може да задържа и канализира духовна енергия.

Символ на жизненост: Дредлоукс (заплетената коса) при някои тибетски майстори е знак за техния аскетизъм и пълно отдаване на медитацията в уединение.

Макар принц Сидхарта да отрязва косата си при напускането на двореца, в изкуството Буда често е изобразяван с малки къдрици и издатина на темето (ушниша). Това не е просто прическа, а символ на неговата висша мъдрост и просветлен ум.

