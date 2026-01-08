реклама

Откритите спортни площадки във Варна няма да работят заради влошените метеорологични условия

08.01.2026 / 17:14 0

Пиксабей

Откритите спортни площадки в общинските многофункционални спортни комплекси „Владислав Варненчик“, „Младост“, „Морска градина“, „Аспарухов парк“ и спортен комплекс „Виница“ няма да работят, съобщиха от ОП „Спорт Варна“.

Причината е падналия снеговалеж, ниските температури и силният вятър. При подобряване на метеорологичните условия, спортните комплекси ще подновят работа, допълват от дружеството.

