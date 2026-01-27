Кадри от обсадата на дома на Христо Върбанов в Костинброд

Снимка: Булфото

Домът на сочения за ромски барон Христо Върбанов, известен с прякора си Ицо Папата, в Костинброд е под полицейска обсада. Това научи Нова телевизия от свои източници.

Oт МВР потвърдиха за операцията, но отказаха подробности за момента.

Екипи на отряд "Кобра" са изпратени на място по разследване за имотни измами.

Проверява се и евентуален сигнал за отвличане.

Очаквайте подробности.

