Пълен обрат и Рафаел Надал смаза Медведев в Австралия

Стопкадър Туитър, Tennis TV

Велик испански тенисист пренаписа историята.

Титанът Рафаел Надал осъществи епичен обрат от 0:2 сета във финала на Australian Open срещу Даниил Медведев и не само грабна рекордната 21-ва титла от "Големия шлем", ами и за втори път покори "Род Лейвър арена" в бляскавата си кариера. Матадора се наложи в дуел, продължил 5 часа и 12 минути, с 2:6, 6:7 (5), 6:4, 6:4, 7:5. Това е вторият най-дълъг финал на турнир от Големия шлем, а Надал е първият, който прави такъв обрат във финал на Откритото първенство на Австралия.

Първи сет



Още първото подаване на Надал се оказа проблематично и той се нуждаеше от около 6 минути, за да поведе с 1:0, след което Медведев скоропостижно взе своя сервис-гейм и заби първия ас за 1:1. Руснакът изглеждаше сякаш може да пробие на нула в следващия сегмент, но от 0-30 Рафа първо направи магически минаващ удар, а после демонстрира класата и рефлексите си на мрежата. В крайна сметка той спаси два брейк-бола и поведе с 2:1.

След като в предишния си гейм на посрещане Медведев не можа да стигне до ситуация 0-40, този път не само го направи, но и се възползва още от първата си възможност за пробив, за да натрупа предимство. Тактиката му до момента беше да използва плоския си бекхенд по правата и да бяга от форхенда на Надал, който пък използваше много слайсове с бекхендите си в стремеж да отнеме от скоростта на топката и противникът му да не може да я използва оптимално.

Руснакът много добре сервираше и не даваше възможност на Надал да влезе в истинско разиграване след ретура си, а в същото време предвижаше идеално какво ще се случва след ударите на испанеца и успяваше да държи топката достатъчно ниско, за да дочака грешка или за да си осигури предимство. Още един пробив на нула означаваше, че Медведев ще сервира за сета при 5:2. Това се случи без никакви проблеми и след 42 минути игра резултатът беше вече в полза на фаворита.

Втори сет

В четвъртия гейм след цели 40 удара в най-дългото дотогава разиграване Надал стигна до двоен брейк-бол с изумителна къса топка от подсечен бекхенд. Въпреки че първият бе отразен с ас, Медведев не сервираше убедително и след непредизвикана грешка от бекхенд позволи на съперника да натрупа предимство с 3:1.

Руснакът загуби голяма част от концентрацията си от първия сет и изглеждаше, че ще му трябва време да си възстанови високото ниво. Надал започна много по-добре да миксира ударите и темпото и намали неточностите от първите 40 минути на мача.

За съжаление на феновете на Матадора обаче той допусна спад на първия си сервис в неподходящ момент и трябваше отново да влиза в продължителни разигравания и да отразява два шанса за пробив. Руснакът успяваше да връща топките по диагоналите и с агресивния си ретур върна пробива за 4:3.

Перфектна къса от форхенд на Рафа му осигури нов брейк и възможност да сервира за сета, като в този осми гейм на посрещане испанецът се отчете с много "смъртоносни" подсечени бекхенди и един мощен форхенд на линията. В много важен момент обаче Медведев отново демонстрира качествени ретури и засипа с плоски бекхенди Надал, който започна сервирането си с две непредизвикани грешки и трябваше да отразява два шанса за рибрейк. Два пъти излизания на мрежата от Матадора след начален удар позволиха да се стигне до дюс.



Буквално с един "косъм" обаче бекхенд на Медведев закачи линията и му даде но брейк-бол, но той бе отразен с нова гениална къса топка чрез форхенд по обратния диагонал. Любопитното бе, че зрител нахлу на корта преди началния удар на испанеца и за минутка прекъсна играта. Сантиметър в аут от бекхенд на Надал пак даде възможност за пробив, но и тя бе отразена чрез добър сервис. Матадора стигна и до сетбол, но Медведев го неутрализира със серия от плоски бекхенди. Петият шанс за пробив на руснака вече беше реализиран и той остана в сета.



Двамата се захапаха здраво в следващия сервис-гейм на Надал, като основна причина за достигането до дюс се оказаха три непредизвикани грешки от ракетата на Матадора, който също така не можеше да разчита и на добър процент вкаран първи сервис в гейма. Испанецът пропусна още една възможност да поведе с 6:5 заради нова неточност от форхенд, но това не му попречи да вдигне нивото на концентрация в следващите си две точки и най-накрая да предизвика Медведев отново да сервира за оставане в сета.



Руснакът също вече поддаваше на напрежението и в три поредни подавания не успя да вкара първия си сервис. Надал се възползва от колебливото сервиране на своя съперник, за да стигне до равенство 30:30 в гейма, но шампионът от US Open успешно се справи с мисията да докара нещата до тайбрек.



Надал нанесе първия по-сериозен удар в тайбрека, излизайки напред с минипробив напред при 2:0 след лошо воле от ракетата на Медведев. Руснакът обаче бързо възстанови паритета, като първо наниза печеливш удар от бекхенд, а след това се възползва от нова непредизвикана грешка на испанеца - 2:2. Двамата си поделиха по една успешна визита на мрежата, за да сменят страните при 3:3. Веднага след кратката пауза Матадора успя да вкара чудесен ретур и да си спечели нов аванс от един минипробив в резултата, а освен това намери начин и да увеличи дистанцията между двамата на 5:3 в следващото си подаване. Той обаче бе сварен неподготвен на мрежата при опита си да завърши следващото си подаване по бързия начин, като Медведев върна минипробива. Руснакът показа характер и първи достигна до сетбол при 5:6 след стабилни изяви на сервис, а веднага след това сложи точка на спора във втория сет с невероятен минаващ удар, за да поведе в общия резултат с 0:2.

Трети сет

Изненадващо на старта на третия сет именно Медведев имаше повече трудности при спечелването на сервис-гейма си, но въпреки това оставаше усещането, че Надал продължава с големия брой непредизвикани грешки и от всякакви позиции не успява да завърши добрите си атаки. В разигравания над 9 удара той бе сбъркал 16 пъти, а руснакът само 5.



Статистиката показва, че само три пъти в кариерата си Матадора е правил обрат от 0:2 сета, а за последен път това се случва на "Уимбълдън" срещу Михаил Южни преди цели 14 години.

Надал не се даде въпреки трудностите в играта си и въпреки натрупаната умора и от 0-40 успя да изравни на 3:3, като по-впечатляващото беше, че спечели две-три дълги разигравания подред, а именно те досега накланяха везните в полза на Медведев. Руснакът взе следващия си сервис-гейм, за да излезе напред с 3:4, но оттам нататък Надал вдигна нивото, като първо изравни резултата, след това нанесе пробив на 30, за да завърши сета с безпощаден гейм на нула, завръщайки се в мача - 6:4.

Четвърти сет

След като Медведев с леко пренебрежение подходи към шансовете си за пробив в предишния сет и беше наказан от Рафа, сега той отново получи такава възможност, но Матадора този път я отрази с хубава комбинация сервс-форхенд. Но малко след това Надал му подари още една с неуспешна къса топка, само че опит за бекхенд по късия диагонал на руснака изненадващо намери мрежата и равенството пак бе възстановено. В крайна сметка след още един дюс и продължаващи неубедителни бекхенди на Медведев Надал успя да стигне до 1:1, и то практически без първия си сервис.

Форхендът на Медведев също спря да му върши работа, а началният удар също не помагаше и се стигна изведнъж до 15-40. С двойна грешка - първата му във финала - руснакът сам си опропасти предимството в мача и изостана с пробив в четвъртия сет. Веднага след това той викна физиотерапевт.

След масажа на лявото бедро Медведев посъживи опасния си бекхенд по правата и увеличи дълбочината на ретурите, което му позволи да стигне отново до брейк-бол. За разлика от предишните пет такива случая, този път пробивът стана факт след две поредни грешни решения с форхенда на Надал - 2:2.

След това пък бе ред на Надал да направи два невероятни форхенда и впоследствие да стигне до ситуация 0-40 в своя полза, но тогава последваха нови непредизвикани грешки за Матадора. Особено при третия брейк-бол испанецът пресили ненужно форхенд по обратния диагонал, но само малко по-късно наказа неубедително излизане на мрежата на съперника за нов шанс за пробив. Този път с предната страна на ракетата си Медведев контролираше добре разиграването и завърши с рядко срещан уинър със 142 км/ч. Веднага след хубавото решение за форхенд обаче дойде прибързана къса топка и нов брейк-бол, който руснакът отрази с невърнат сервис. Шестият шанс за пробив бе елиминиран от сервиращия с минаващ форхенд, но седмият вече се превърна в брейк след хубава комбинация от къса топка с минаващ бекхенд на Рафа - 3:2.

Надал по изумителен начин затвърди пробива си с няколко магически изпълнения, включително поредни деми волета от основната линия в приклекнало положение и после невероятно стоп воле за 4:2. Рафа очевидно реши да си отпочине от напрегнатите изминали 15-ина минути и без съпротива даде гейма на нула на Медведев за 4:3.

Две поредни непредизвикани грешки от форхенд на Надал му създадоха неприятности при 0-30, а после имаше и доза късмет при неуспешна къса топка на руснака и последвал неубедителен лоб. Впоследствие разиграване по диагоналите доведе до грешка от бекхенд и двоен шанс за пробив, но те бяха неутрализирани с форхенд уинър и сбъркана къса на Медведев. Още един уинър с предната страна на ракетата по обратния диагонал и втория ас на Матадора доведоха до 5:3, а съперникът му трябваше отново да се замисля защо блокира и пропилява шансовете си за пробив.

Медведев също трябваше да спасява сетбол на свой сервис, но точно тогава началният му удар заработи и той с невърнати и убедителни подавания стигна до 5:4. Надал за втори пореден път затвори сет на свой сервис за 6:4 с лесни и бързи точки и на нула.

Медведев направи два аса и като цяло сервираше отлично в първото си подаване, но решенията му в разиграванията обикновено биваха грешни и наказвани от съперника. Надал имаше шанс за пробив, но въпреки това началният удар избави руснака от изоставане за първи път в двубоя.

Надал записа две убедителни подавания с кратки и бързи точки, а Медведев - едно, само че при 2:2 отново се появиха проблеми за световния номер 2, провокирани от физическата му изтощеност. Бекхендът ни форхендът не вършеха никаква работа, а когато първият сервис не влизаше, Надал наказваше с форхендите си. При поредната му контра (чудовищен форхенд) той осъществи пробив и поведе за първи път във финала с 3:2.

От 40-15 в полза за Надал, когато всичко вървеше по плана му, той направи две грешки от форхенд и си създаде сериозни усложнения в подаването. Медведев започна да се задържа в разиграванията без да търси толкова линиите и при третия дюс стигна до точка за пробив, но той бе отразен с невърнат сервис по диагонала в полето за предимство. При четвъртия дюс обаче Рафа сбърка форхенд с рамката на ракетата и даде нов брейк-бол на противника му, но и той по същия начин с подсечен "левичарски" сервис на бекхенда на руснака бе неутрализиран. Много тежко разиграване с дълбоки удари пак отиде на сметката на Медведев след грешка на опонента и той стигна до трети шанс за пробив, като упражнението с левичарския невърнат сервис се потрети. Най-накрая с две бързи точки Матадора затвърди преимуществото си в резултата с 4:2.

Само 74 секунди бяха необходими на руснака да намали на 4:3. Следващият сервис-гейм на Рафа отново беше много изтощителен и изпълнен с критични моменти, но той се справи и след 10-минутна битка поведе с 5:3. Медведев не можеше да разчита на първия си сервис така както му се искаше, но все пак стопи разликата до 5:4 и пак повика физиотерапевта преди решителния гейм.

От 30-0 Надал първо направи непредизвикана грешка от форхенд, а после и двойна за 30-30. На втори начален удар Медведев вкара добър ретур и после взе инициативата с бекхенд по правата, за да си заслужи точка за пробив. В този момент точно Рафа получи предупреждение за просрочено време за изпълнение на сервис, а после дойде и форхенд в мрежата от негова страна - 5:5.

Поредица от грешни решения на Медведев, нова неуспешна къса топка и неоправдани рискови удари го поставиха в положение 30-40 и съответно необходимост да защитава брейк-бол. Той се справи с форхенд по диагонала след сервис, но Надал изпълни некачествен бекхенд за дюс. Много топспин от предната страна на ракетата на Матадора го изведе до нов шанс за пробив, но този път невърнат сервис по диагонала в полето за предимство го опропасти. Непредизвикано сбъркан бекхенд на Медведев даде трети "скрит мачбол" на испанеца, а руснакът му го подари с нелепо сбъркан форхенд - 6:5.

Този път Рафа не трепна и затвори мача на нула за 21-вата си титла от "Шлема".

THE COMEBACK TO END ALL COMEBACKS 😱



TWENTY ONE FOR @RafaelNadal!#AusOpen @AustralianOpen pic.twitter.com/H6Rcxq48ZZ