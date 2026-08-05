Паркиран в близост автомобил постарада от горящата на паркинг във Варна кола
снимка: снимка: "Виждам те КАТ Варна", Н. Исмаил
Частични материални щети на съседно паркиран автомобил са били нанесени при избухналия по-рано днес пожар в кола, паркирана до стадион "Тича" и сградата на Националната агенция по приходите във Варна.
Горящият автомобил е загасен, като огънят не го е унищожил напълно, посочват от пресцентъра на ОД на МВР в областния град.
По данни на полицията към момента няма данни за умишлен палеж.
Няма и пострадали хора.
Извършва се оглед, като се изясняват причините и обстоятелствата, довели до възникването на пожара.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!