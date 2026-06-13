Петима военнослужещи са загинали при катастрофата на военнотранспортния самолет

Снимка Пиксабей

Първа официална информация след фаталната катастрофа с военнотранспортен самолет, за която "Петел" писа.

Петима военнослужещи загинаха при инцидент с военнотранспортен самолет "Антонов" Ан-32 на индийските военновъздушни сили, който се разби при кацане в Джорхат, в източния щат Асам, съобщи Франс прес.

В официално изявление Военновъздушните сили на Индия изразиха дълбока скръб за загубата на петимата си служители и поднесоха съболезнования на техните близки.

По-рано армията съобщи, че е започнало разследване за установяване на причините за катастрофата, без да се посочват предварителни версии за инцидента, информира БТА.

Това не е първият подобен инцидент с този вид самолет. През 2019 г. друг Ан-32, излетял от същата база в Джорхат, се разби в щата Аруначал Прадеш близо до границата с Китай. Тогава загинаха всички 13 души на борда, информира БТА.

Индийските военновъздушни сили разполагат с около 100 самолета Ан-32 - остаряващи двумоторни транспортни машини руско производство, които продължават да се използват за различни логистични и военни задачи.

Редактор "Екип на Петел",

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