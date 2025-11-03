Пиар експерт: Бизнесът вече бяха от България, защото трябва да плаща глупостите на държавната администрация

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

Управляващата коалиция до момента показва, че взима решения без много предварително да ги коментира и оповестява, но когато се внесат в парламента, коалицията застава зад тях. Затова мисля, че няма да има твърде големи драми около приемането на бюджета, защото мнозинството предварително ще е изговорило проблемните неща и в зала текстовете ще са максимално изчистени.

Това коментира пред Нова нюз политологът доц. Стойчо Стойчев.

Доста съмнителна е тезата, че чрез повишаване на заплатите в определени сектори властта си купува гласове, защото съм сигурен, че в полицията се гласува разнопосочно независимо кога с колко и кой е увеличил заплатите там. Възможно е вдигането на заплатите да осигурява някакви гласове, но не в такива огромни мащаби, посочи той.

Крайно време е хората да започнат да се държат с администрацията така както с хората в частния сектор. Тя е назначена, за да предоставя услуги. Но е странно как при намаляващо население, тя не се променя, коментира Георги Куртев, експперт по политически комуникации.

Нямам нищо против да се вдигат парите в администрацията, но парите не трябва да се дават на калпак, нужно е да се направи реформа. Ти ако имаш бизнес и искаш да вдигнеш заплатите, даваш на тези, които са на най-отговорните дейности, коментира той.

В същото време четох едсна статистика, че пенсионерите, които са останали в полицията са 200 души, на които освен че плащаме пенсии, плащаме и заплати. Какво става с младите хора? Утре ще стигнем до полицейска система 50+. Тогава какво ще правим? Така че парите трябва да отиват там, където има нужда сектора да се развива, да се привличат млади хора, млади талантливи специалисти, за да може този сектор да дава по-добра услуга, посочи той.

В момента обаче виждаме един бюджет от типа "кой ще плати сметката" и този, който я плаща, е бизнесът. А в момента, в който бизнесът започне да плаща глупостите на държжавната администрация, ние ставаме неконкурентноспособни в един много голямо и силно конкурентен пазар и той ще се обърне на другата страна и много компании вместо да остават тук, вече започват да си местят бизнеса и центровете. Защо ли - защото трябва да плащат сметката на някого, посочи Куртев.

