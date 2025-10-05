Плодът, който намаля алергиите през есента

Пиксабей

Маслините са с високо съдържание на витамин Е и други антиоксиданти. Маслините (Olea) са род дървета от семейство Маслинови (Oleaceae). Най-известният вид е европейската маслина (Olea europaea), която се използва от древни времена за производство на зехтин или за ядене на самия плод, пише Нова Варна.

Те са изключително полезни, тъй като:

1. Подобряват здравето на очите

Порция маслини съдържа 10% от препоръчителния дневен прием на витамин А, който е от важно значение за здравето на очите. Витамин А се счита за ефективен срещу катаракта, дегенерация на макулата, глаукома и други очни заболявания, свързани с възрастта.

2. Подобряват здравето на мозъка

Маслините спомагат за намаляване на оксидативния стрес, причинен от възпалителни процеси в тялото. Маслините съдържат витамин Е, антиоксидант, свързан с подобрена когнитивност. Редовната консумация на маслини е свързана и с по-нисък риск от болестта на Алцхаймер.

3. Подобряват кръвообращението

Растителните съединения в маслините увеличават производството на азотен оксид, подобрявайки функцията на кръвоносните съдове. Така се насърчава притока на кръв към тъканите. Някои видове маслини също могат да осигурят до 25% от необходимото количество желязо за организма, който е важен минерал, спомагащ за доставянето на кислород до органите.

4. Намаляват сезонните алергии

Маслините са известни със своите противовъзпалителни ефекти, които потискат алергиите. Те действат и като антихистамини, намаляващи възпалителните процеси в белите дробове. Затова се счита за важно маслините да се консумират преди да е започнал сезонът на алергиите.

5. Предотвратяват остеопорозата

Маслините съдържат полифеноли, които могат да помогнат за предотвратяване на загубата на костна маса в напреднала възраст. Полифенолите насърчават здравето на костите. В допълнение, хидрокситирозолът, антиоксидант открит в маслините, също помага за превенция от загуба на костна тъкан. Той е ефективен и за лечение на симптомите на остеопорозата.

6. Подобряват здравето на кожата и косата

Мастните киселини и антиоксидантите в маслините подхранват и хидратират кожата и косата. Витамин Е, който съдържат маслините, е мощен антиоксидант, предпазващ кожата от ултравиолетовите лъчи и предотвратяващ появата на фини линии и бръчки по лицето. Олеиновата киселина в тях допълнително подобрява външния вид на кожата и косата.

