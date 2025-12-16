Победителят в в "България търси талант": Математиката е забавление

10-годишният Константин Червенков е големият победител в "България търси талант".



Математиката е забавление. Така определя задачите 10-годишният Константин. Казва, че победата в "България търси талант" е сбъдната мечта.

Не бях притеснен, защото задачите ми бяха малко лесни, твърди той. Когато има състезание смята по 3-4 часа на ден.

"Имали сме всякакви международни и емоционални моменти, но тази емоция е несравнима", споделя треньорът му Ангел Атанасов. Константин има интерес към математиката от 5-годишен.



"На 5 научих таблицата за умножение", споделя той.



"2022 посети нашия център и от тогава любовта ни към аритметиката става все по-голяма", казва треньорът му. А плановете за бъдещето - повече задачи и повече покорени върхове.

"Имаме желание да покоряваме повече върхове и по-сложни. Детето - и в други държави също", казват и двамата.

Константин е категоричен - наградата от 90 000 лева ще инвестира в образованието си и мечтата да стане архитект.

