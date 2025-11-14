реклама

Почина и съпругата на загиналия шофьор в катастрофата с Кирил Петков край Аксаково

14.11.2025 / 14:43 2

Пиксабей

Съпругата на загиналия шофьор в катастрофата край Аксаково с автомобил на НСО, превозващ Кирил Петков, е починала. Трагичната новина съобщи Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики.

„Посетихме кръстовището в Аксаково и ще можем да ви запознаем с по-обширен репортаж от мястото, благодарение на нашите експерти. Там има доста притеснителни неща“, обясни Русинова пред ПИК TV, пише "Новини".

Припомняме, че случаят край Аксаково също е свързан с кола на НСО, а в инцидента участва кола, в която се вози тогавашният съпредседател на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков. При катастрофата загива възрастен мъж, който кара колата си. Съпругата на загиналия прекара известно време в болница, а два месеца по-късно също е починала.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 11 минути)
Рейтинг: 532279 | Одобрение: 99239
Бог да прости и двамата.....Шофьорът от НСО и Кирчо да ги гложди съвестта до края на живота им....! Ама те съвест нямат !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
2
0
Серж (преди 19 минути)
Рейтинг: 227634 | Одобрение: 45569
Бог да прости жената!Намусен...И да накаже канадската гадина!Гняв

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама