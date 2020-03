Почина италиански свещеник, отстъпил респиратора си на по-млад пациент

Снимка Булфото

Италиански свещеник, който отстъпи респиратор на по-млад пациент с коронавирус, когото не познавал, е починал от заболяването, предаде Би Би Си, цитиран от БНР.

Отец Джузепе Берардели, 72 г., е починал в болница в Ловере, Бергамо – един от най-тежко засегнатите градове в Италия.

Дотук поне 50 свещеници са починали от коронавируса в Италия.

Най-тежко засегнатата страна в света с 6077 жертви до момента е под карантина в опит да спре разпространението на болестта от Ломбардия, където бе първото огнище.

Берардели получил респиратора като дарение от местни жители, но отказал да го ползва и го дал на по-млад човек.

