Поина Даян Кийтън

снимка: Пиксабей

На 79-годишна възраст почина легендата на Холивуд Даян Кийтън. Актрисата, режисьор и продуцент е издъхнала в Калифорния, съобщава списание "Пийпъл".

Тя е най-известна с ролите си в хитовите филми, включително "Клубът на първите съпруги", "Ани Хол" и "Кръстникът".

Говорител на семейството на Кийтън потвърди за кончината ан актрисата, но отказа да предостави повече подробности. Семейството ѝ отправи молба за дискретност в този труден за тях момент.

Даян Кийтън има две деца деца — Декстър и Дюк Кийтън.

Родена е на 5 януари, 1946 г. Актьорската ѝ кариера започва на сцената през 60-те години, когато участва в бродуейската постановка на Hair през 1968 г., припомня Нова тв.

Оттогава тя се изстрелва към славата и печели множество отличия по пътя си. Само година след дебюта си на сцена, Кийтън получава номинация за наградата "Тони" за най-добра поддържаща актриса в пиеса за ролята си в постановката на Уди Алън Play It Again, Sam.

Кийтън прави своя екранен дебют през 1970 г. Първата ѝ значима роля е във филма "Кръстникът"(1972), в който играе Кей Адамс, втората съпруга на Майкъл Корлеоне.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!