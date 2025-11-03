реклама

Поискаха отсраняване на кмета на Варна от длъжност

03.11.2025 / 15:53 0

Булфото

От Общинската избирателна комисия във Варна са поискали справка от Oбщина Варна и от Общинския съвет относно продължителността на полагаемия отпуск на кмета на града Благомир Коцев, стана ясно днес.

Поводът е сигнал от Дамян Христов, който е настоявал за отстраняването на Коцев от поста кмет на Варна. 

Припомняме, че до 11 ноември включително Коцев се води в отпуск. До тогава негов заместник на поста е Павел Попов.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама