Полагат специални грижи за най-възрастният белоглав лешояд в Софийския зоопарк
Гледачите от сектор "Птици" полагат специални грижи за най-възрастната птица сред белоглавите лешояди на Софийския зоопарк. Това съобщиха от зоопарка в София на своята Facebook страница.
Животното е с отслабено зрение поради възрастта си и се нуждае от помощ при храненето си, но пък не й липсва апетит, предаде Дарик.
