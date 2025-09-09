Полагат специални грижи за най-възрастният белоглав лешояд в Софийския зоопарк

снимка Зоопарк - София, фейсбук

Гледачите от сектор "Птици" полагат специални грижи за най-възрастната птица сред белоглавите лешояди на Софийския зоопарк. Това съобщиха от зоопарка в София на своята Facebook страница.

Животното е с отслабено зрение поради възрастта си и се нуждае от помощ при храненето си, но пък не й липсва апетит, предаде Дарик.

