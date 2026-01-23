Политологъ Татяна Буруджиева: В момента се намираме в ситуация на "врящото гърне"

кадър: Bulgaria ON AIR

"Естествена е позицията на ПП-ДБ в това отношение, защото те категорично са избрали ЕС и са противници на това управление, на президентския екип в САЩ. Дали България трябваше да е там, не мога да кажа, но при всички положения това, което чухме в интервюта на лидера на ГЕРБ, поне политиката и ориентацията е да поддържа и с Европейската комисия, и с Тръмп", коментира политологът доц. Татяна Буруджиева в предаването "Денят ON AIR".

Според нея това е ход да сме част от пренареждането на света.

"В този смисъл е добре, стига да сме наясно с интересите си", допълни тя.

Журналистът Бойко Станкушев изрази съмнение да се ратифицира.

"Нашата относителна тежест е минимална. Дори и да се ратифицира и да продължаваме да участваме - какво ще направим там?", попита той.

"Има нов политически играч. Той ще събере наказателен вот, дълго време си прави пиара за бъдеща политическа дейност. Най-сетне го направи. Щеше да е по-добре от негова гледна точка да е наесен. До последния момент социолозите няма да могат да го изчислят. Там са плаващи пясъци. Утре следобед става политик и партиен секретар. Това е различно от това да си президент. Има риск, защото може да вземе много, но наесен да се стопи", анализира Станкушев пред Bulgaria ON AIR.

По думите на доц. Буруджиева в момента се намираме в ситуация на "врящото гърне от политически слухове, теории на конспирациите".

"Нажежават се много надежди. Те много бързо рухват след това. Ако не могат да направят правителство и отидем на втори избори тази година, е много вероятно да е трябвало да излезе през есента. Сами сме потопени от политиците в тежка манипулация, защото те така си представят тяхната победа. Имаме поне три субекта, които да декларират, че ще спечелят над 120 места. Имаме за първи път два пъти използване на фалшиви новини с фалшиви социологически данни. Манипулация се появява там, където не може да се случи нещо реално", смята политологът.

Станкушев изтъкна дефицита на доверие.

"Хората не вярват, че системата може да работи, но има мобилизация в целия граждански спектър. Изборите ще преминат по различен начин от досегашните, защото хората са нащрек. Ще има наблюдатели", прогнозира журналистът.

За първи път след четири години, когато имахме битка за второто място, но яснота за първото - в момента битката е за първото място, обобщи доц. Буруджиева.

