Полицията издирва Христина от Варна

Снимка Нова Тв

Варненка потъна вдън земя.

Издирват момиче с увреждания във Варна. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР във Варна, предаде NOVA.



За последно момичето е било видяно в сряда около 11 ч. до РУ-Аспарухово.

По информация на родителите Христина Михайлова е била облечена в черно горнище, черни панталони и бяла блуза.



От днес е обявена и за общодържавно издирване, пише факти.бг.

