Полицията издирва момиче от Благоевград, в неизвестно е от 3 дни
кадър БНТ
Полицията в Благоевград издирва Мария – Кристина Капитанска на 15 години. Момичето е в неизвестност за близките си от 27.10.2025 година.
Висока е около 150 см със слабо телосложение, тъмнокестенява коса и кафяви очи. На 27.10.2025 г. е била облечена с черен клин, черно късо яке с качулка и ярко розови маратонки, съобщиха от пресцентъра на полицията в Благоевград.
От МВР умоляват всички, които имат информация за момичето да подадат сигнал на телефон 112, на телефон 073/867 434 или в най-близкото полицейско управление, предаде днес.бг.
