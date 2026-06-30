Полицията във Варна издирва малолетната Наталия, близки: "Отвлякоха я"

снимка: Фейсбук, "Виждам те КАТ Варна", В. Желязкова

За изчезнало момиче тази сутрин от село Константиново сигнализират близки в социалните мрежи, които публикуваха и снимка на издирваното дете.

"Моля, ако някой види това момиче някъде, да пише или сигнализира на 112. Казва се Наталия, отвлечена е тази сутрин от село Константиново, Варненско!!!", умоляват близките.

В ОДМВР-Варна е получен сигнал за изчезнало малолетно дете. Полицейските служители извършват интензивни издирвателни действия. Работи се по изясняване на всички факти и обстоятелства по случая, посочват от полицията.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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