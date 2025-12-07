Полша отговори на атаката на Мъск срещу ЕС: Отиди на Марс, там нацисткия ти поздрав няма да го цензурират

Кадър Ютуб

Полският външен министър Радослав Сикорски отговари на атаките на Илон Мъск срещу Европейския съюз, като го призовава да отиде „на Марс“, предаде италианската информационна агенция ANSA. Междувременно надеждите на предприемача за „премахване“ на Европейския съюз. „Отиди на Марс“, написа Сикорски в платформата X, коментирайки публикация на Мъск. "На червената планета не цензурират нацисткия поздрав“, добавя полският външен министър, цитира Актуално.

Призивът на Мъск среща одобрението на вицепрезидента на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев.

„Точно така“, написа Медведев под туита от шефа на X. След това Сикорски сподели екранна снимка на реакцията на Медведев, за да покаже „кой печели от всички тези антиевропейски приказки за суверенитета: тези, които искат да печелят, като разпространяват омраза“, написа министърът, „и тези, които искат да завладеят Европа“.

Припомняме, че вчера чрез платформата си Х американският предприемач Илон Мъск призова Европейският съюз да бъде премахнат, а суверенитетът да бъде върнат на отделните страни. "ЕС трябва да бъде премахнат, а суверенитетът да бъде върнат на отделните страни, за да могат правителствата да представляват по-добре своя народ", написа Мъск на страницата си в социалната мрежа Х. Освен това той зададе въпроса от какво точно САЩ защитават Европа.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!