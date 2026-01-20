Правната комисия продължава едва събра кворум, няма да гласува по промените в Изборния кодекс

Снимка: Булфото

В Комисията по конституционни и правни въпроси в парламента и днес продължава разглеждане на второ четене на законопроекта за промени в Изборния кодекс. Заседанието започна с повече от час закъснение поради липса на кворум. След втория опит за събиране на кворум, председателят на комисията Анна Александрова даде начало на заседанието. Комисията взе решение да продължи с дебатите по текстовете в законопроекта за промени в Изборния кодекс, но без гласуване.

Надежда Йорданова от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ коментира, че с текстовете, предложени от работната група, се премахват гаранциите срещу контролирания вот. Тя добави, че мнозинството трябва да покаже машините, които искат да въведат, да обяснят как ще гарантират тайната на вота и честните избори. Стою Стоев (ПП -ДБ) посочи, че няма визия как ще изглеждат кутиите, в които попадат бюлетините, и е странно да се коментират текстове без информация за кутиите и машините. Той оттегли предложения на ПП-ДБ, направени преди месеци, за оптичните устройства, тъй като когато са били правени, е имало хоризонт да се случат, а сега няма как да бъде въведено за настоящите избори и не могат да ги поддържат.

Юлиана Матеева от „Величие“ коментира, че явно не може да се види как ще изглежда тази машина, но поне да се покаже нейна снимка.

От „Възраждане“ поискаха да разберат кои хора са участвали в работната група, изготвила общия законопроект, кой конкретно е направил предложенията, въвеждащи оптичните устройства за сканиране, които се гласуват, къде са се провели дебатите и има ли протоколи от тях. Също така отбелязаха, че промените не посочват какво се случва с хартиената бюлетина и кое ще се преброява, както и дали ще има контролно преброяване.

Гласуваме предложения на анонимни хора, под наименованието работна група, каза народният представител Цвета Рангелова от „Възраждане". Председателят на комисията Анна Александрова от ГЕРБ-СДС отговори, че вече е обяснила този въпрос в предходни заседания и в обединения доклад има предложения от шест парламентарни групи.

Александър Рашев от „Има такъв народ“ каза, че механизмът на гласуване вече е бил посочен.

Действително ние не знаем какви скенери се предвижда да се внесат в България. Това, което знаем, е че има няколко вида сканиращи устройства, каза Цветозар Томов от Централната избирателна комисия.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!