Предлагат град Покровск да бъде прекръстен на Путин

Кадър Фб

Руският певец Григорий Лепсверидзе, по-известен под псевдонима Лепс, заявява, че украинският град Покровск, за който в момента се водят ожесточени сражения, трябва да бъде преименуван в чест на Путин. Това предава украинското списание "Фокус", цитира Блиц.



Григорий Лепс, известен с подкрепата си за войната в Украйна и известен почитател на руския президент Путин, предложи да се преименува украинският Покровск след като бъде превзет от руските сили.



"Путинград. Мисля, че така трябва да се нарича Красноармейск (Покровск), когато победим... Нашият велик президент трябва да има Путинград, за да помнят потомците неговите велики дела“, заявява Лепс.



Лепс обяснява предложението си така: "Сталин има Сталинград и ние го помним. А нашият велик президент трябва да има Путинград... Путин може да си тръгне утре. Но името му ще живее векове наред", коментира Лепс.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!