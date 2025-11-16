Проф. Даниел Вълчев: Властта няма да допусне висока инфлация заради хазната
Стопкадър бТВ
Бивш образователен министър направи интересно предложение за реформа в съдебната система.
Не е проблем безконтролния главен прокурор, а правомощията на прокурорите. Тази позиция изрази пред bTV Даниел Вълчев, цитиран от news.bg.
За него проблемът е в мястото на прокуратурата в наказателния процес.
Има много механизми за контрол, по мнението му. Няма пречка да се води преследване срещу главен прокурор, както обясни той.
Вълчев предлага намаляване мандата на главния прокурор и ротация на обвинител номер едно. Според него трябва да се смени състава на ВСС. Тук е заровено кучето заяви Вълчев.
Проблемите се решават с къси мандати, ротация и жребии, според него.
Той коментира, че в последните години държавата е наляла много пари в публичния сектор. Това в същото време упражнява тежък натиск върху частния сектор.
Вълчев не изключва висока инфлация догодина. От това има интерес властта, защото така си пълни хазната, по мнението му.
