Радан Кънев след ареста на сина му: "Ще съдействам на органите. Ще понесе последици"

снимка: Булфото

Евродепутатът Радан Кънев с първи думи след задържането на сина му с марихуана.

В пост във Фейсбук той заявява, че ще съдейства на органите.

"По случая е започнато досъдебно производство, на което той и цялото ни семейство ще съдействаме добросъвестно", коментира Радан Кънев.

"Не подценявам действията му, за които ще понесе последици според закона", допълва евродепутатът, видя БНТ.

Мащабна акция на СДВР срещу наркоразпространението тече на територията на София. По информация на полицията само в 6-о Районно са задържани трима души, сред тях и непълнолетни.

Eдин от задържаните е синът на евродепутата Радан Кънев. През нощта патрул на 6-о Районно управление е спрял непълнолетен младеж за проверка.

При обиск в момчето е открита марихуана.

17-годишният младеж е отведен в столичното 6-о Районно, където е установено, че е син на евродепутата Радан Кънев. Вчера евродепутатът беше повикан в столичното РПУ.

